美斯訪印度爆混亂　球迷拆凳抗議　警拘主辦者承諾買票者將獲退款

阿根廷球星美斯（Lionel Messi）展開印度之旅，周六（12月13日）到訪加爾各答鹽湖體育場，但爆發混亂，不少球迷不滿買高價票卻無法看到美斯，憤怒下拆毀座椅並扔進球場，美斯被迫提前離場。當地警方13日宣告拘捕主辦者，並承諾買票者將獲退款。



美斯訪印度出現混亂，球迷拆毀場地座椅以示不滿，並將其擲進球場（Reuters）

西孟加拉邦（West Bengal）警察總長Rajeev Kumar表示主辦者Satadru Dutta已被捕，「我們已拘捕主辦者，我們也會採取行動，確保這次安排不當會得到懲罰。」

他又指「必須立即恢復和平」，警方並稱買票者將獲退款。

+ 2

路透社報道，在這次活動中，美斯原定在體育場逗留45分鐘，但最終只露面20分鐘。

美斯在球場內繞場一周，向球迷揮手致意，但同時有一大群人緊緊包圍著他。有球迷不滿指「只有領袖、演員圍著美斯……那麼為何叫我們來？我們買票花費12000盧比（約1031港元），但連他的臉都看不到。」

另有球迷指他花費兩天從遠達1500公里外的米佐拉姆邦（Mizoram）出發到來，沒想到安排竟如此混亂，「美斯匆匆離去，我想他可能感到不安全。我幾乎沒有看到他。」

印媒指，儘管許多人支付3,500至14,000印度盧比（300港元至1200港元）不等的門票費用，卻未能如願見到美斯，因主辦方安排不當（例如主辦方讓大量非持票的「貴賓」和官員包圍美斯）而完全無法看到偶像，最終導致積壓的不滿情緒爆發，有人現場拆凳、擲凳，美斯不得不由主辦方匆匆帶離現場。

美斯2025年12月13日訪問印度，球迷不滿無法看到偶像，現場爆發混亂（Reuters）

美斯這次印度之行為期3天，由12月13日至15日，除了在加爾各答外，也會在海德拉巴（Hyderabad）、孟買（Mumbai）、新德里（New Delhi）出席活動。

美斯在美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami CF）的隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）及迪保羅（Rodrigo De Paul）也有參與這次印度之旅。