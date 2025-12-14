以軍稱擊斃哈馬斯高級軍官　為哈馬斯二號人物　昔策劃突襲以色列

以軍12月13日（周六）襲擊加沙城，軍方指期間擊斃哈馬斯高級指揮官賽義德（Raed Saed），此人為2023年10月7日向以色列發動突襲的哈馬斯策劃者之一，據悉也是哈馬斯組織的二號人物。



路透社報道，加沙衛生部門稱，周六的攻擊已造成至少4人死亡，25人受傷。以軍聲稱賽義德在空襲中喪生，但哈馬斯和醫護人員尚未確認他是否在死者之列。

這是自今年10月停火協議生效以來，哈馬斯高層人物遭遇最引人注目的暗殺事件。以色列國防官員稱，賽義德是哈馬斯武器製造部門的負責人。哈馬斯方也曾表示，賽義德是該組織中僅次於哈達德（Izz eldeen Al-Hadad）的二號人物。

據悉，賽義德也曾領導哈馬斯在加沙城的營級部隊，該部隊是哈馬斯組織內規模最大、裝備最精良的部隊之一。

2025年12月13日，以色列軍方在加沙城發動襲擊期間，擊斃了哈馬斯高級指揮官拉賽義德（Raed Saed）。圖為巴勒斯坦人在加沙城查看以色列空襲汽車的現場。（Reuters）

2023年10月7日，哈馬斯領導的武裝分子襲擊以色列南部，造成1200人死亡，並劫持251名人質，導致新一輪加沙戰爭爆發。加沙衛生官員稱，以色列隨後的報復性攻勢已造成逾7萬名巴勒斯坦人死亡，其中大部份是平民。