美國敘利亞巡邏隊遇襲3死3傷　槍手被指ISIS成員　特朗普誓報復

一隻由敘利亞與美國部隊組成的聯合巡邏隊，12月13日在敘利亞中部古城巴爾米拉（Palmyra）巡邏時遭遇襲擊，美國國防部指有2名美國士兵與1名隨軍的美國翻譯身亡，另有3名士兵受傷，槍手被當場擊斃。特朗普對遇難士兵致哀，稱如果再有美國部隊遭遇極端組織ISIS襲擊，將採取報復行動。



路透社報道，特朗普在旗下社交平台上發文，指襲擊是由ISIS發動，針對美國與敘利亞，強調將採取嚴厲措施回應，而敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）也對此表示關切。

2025年12月13日，圖為特朗普在社交平台發文對遇襲身亡的美國士兵致哀。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

美國國防部指部隊當時正在支援反恐行動，美國中央司令部（U.S. Central Command）在社交平台發文，指有敘利亞的極端組織ISIS成員，獨自率先對美方人員開火。敘利亞則指槍手是具有極端思想的敘利亞安全部隊旗下成員。

敘利亞國家通訊社（SANA）引述消息人士指，事發地區此前受到ISIS控制，美方在襲擊發生後派出直升機將受傷人員運往臨近空軍基地。

敘利亞：襲擊美軍槍手實為敘利亞安全部隊成員

報道引述敘利亞官員指，向美軍開火的男槍手，是敘利亞安全部隊的成員。據悉，槍手在安全部隊中未擔任領導職務，目前未知槍手是否為基層成員。敘利亞內政部發言人指確認槍手是具有極端思想的安全部隊成員。