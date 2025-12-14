泰柬衝突持續　白宮：特朗普期待雙方全面遵守和平協議

泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表明不會停止向柬埔寨採取軍事行動後，美國白宮說，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求所有各方全面履行他們在簽署有關協議時所做出的承諾。



路透社報道，阿努廷周五（12月12日）晚與特朗普通電話後，泰方就出動戰鬥機襲擊柬埔寨目標。特朗普宣稱阿努廷和柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）在電話中都同意「停止一切射擊」。

阿努廷和特朗普在通話後發表的聲明並未提及任何協議。而阿努廷還表明不會停火，他說：「軍事行動將持續到我們的領土和人民不再受到威脅為止。」

過後，阿努廷又在Facebook發文，稱「我要明確一點。我們今天早上的行動已經表明一切。」

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡會議中心，在美國總統特朗普（Donald Trump，右）的見證下，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，左）與柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，中）簽署《柬埔寨-泰國和平協議》後合影留念。（Getty）

對此，白宮發言人凱利（Anna Kelly）發表聲明說：「總統要求所有各方全面履行他們在簽署這些協議時所做出的承諾，他將根據需要追究任何人的責任，以制止殺戮並確保持久和平。」

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim ）周六也在Facebook發文，敦促泰柬雙方從格林威治標準時間15時（香港時間周六晚上11時）起，「停止任何進一步的軍事行動，包括使用武力或推進武裝部隊行動」。

安華還說，由馬來西亞武裝部隊總司令率領的東盟觀察團將部署到泰柬邊境，美國政府將提供衛星監測能力。

當記者就安華的提議詢問阿努廷時，他表示「沒有任何關於停止任何行動的協議」。

泰國外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）在新聞發布會說，泰國將與東盟觀察團進行合作，但任何停火安排都必須通過談判達成。他說：「我們不可能在戰鬥還在發生時宣佈停火。」

馬來西亞是本屆東盟輪值主席國。10月26日東盟峰會在吉隆坡舉行期間，安華和特朗普共同見證了阿努廷和洪馬內簽署《吉隆坡和平協議》。

本文獲《聯合早報》授權轉載

