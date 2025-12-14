伊朗自2019年示威潮以來首調高油價　冀抑制需求及走私活動

伊朗2019年11月中旬曾企圖上調汽油價格50%，結果全國各大城市隨即爆發大規模示威活動。政府事隔6年，於12月13日再度調高大部份汽油價格，冀在不引發眾怒的前提下，抑制不斷增長的需求以及汽油走私相關活動。



路透社及美媒報道，伊朗這次調高價格，是針對每月用油量超過160公升的消費者，他們必須以每公升5萬里亞爾（約9港元）的價格買油。

2019年11月16日，伊朗德黑蘭，示威者封鎖了主要街道，抗議政府提高汽油價格。（Getty）

其他駕駛者則仍可以每公升1.5里亞爾的現行價格購買高達60公升汽油，並可以以每公升 3萬里亞爾的價格再購買高達100公升的汽油。

由於汽車效率低下、走私活動猖獗以及夏季高溫等因素，國內燃料需求量不斷上漲，增至高達每天1.4億公升，遠高於每天1.1億公升的國內燃料日產量。政府官員警告稱，伊朗的燃油價格補貼不合理，給國家財政造成了沉重負擔。

2025年12月13日，伊朗首都德黑蘭，一名伊朗男子在加油站為汽車加油。（Reuters）

報道指，伊朗的汽油價格是世界上最低之一，但由於當局擔心提高汽油價格可能會重演2019年的大規模示威活動，因此長期推遲調高價格的提議。