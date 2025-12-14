泰國軍方宣布在達叻府部分地區實施宵禁

泰國軍方周日（12月14日）宣布在達叻府部份地區實施宵禁。



新華社報道，泰國軍方發布命令説，鋻於達叻府邊境地區當前形勢，軍方認為有必要提升安全管控等級，防範任何可能影響安全的行動。因此，軍方宣布即日起在達叻府空艾縣、蘭喔縣、考沙明縣、博賴縣、達叻市實施宵禁，禁止這些地方的民眾每天下午7時至次日清晨5時之間離開住所。

2025年12月13日，泰柬邊境衝突持續，圖為在柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey Province）歐克羅夫縣的沃波索萬納拉姆難民營，人們等待領取物資。（Reuters）

泰國國防部發言人蘇拉訕14日在新聞發布會上説，雖然柬埔寨外交部13日説停火，但柬方當晚10時仍在使用重型武器攻擊泰方，迫使泰方回擊。

泰國媒體報道，泰國軍方宣布宵禁的原因是13日晚該地區發生榴彈射向達叻府海軍陸戰隊特遣隊司令部的事件，這些榴彈據信來自泰國內部。榴彈落在空曠地帶，沒有造成人員傷亡。

這是自本輪泰柬衝突以來泰國第二個宣布實施宵禁的府。10日，泰國軍方宣布在沙繳府4個邊境縣實施宵禁。