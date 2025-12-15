中新達成27項合作成果　勾勒重慶互聯互通項目未來10年願景

中新兩國星期一（12月15日）上午在重慶召開年度中新雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議。今年也是中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目實施十周年，兩國當天達成的27項合作成果當中，有五項與重慶項目相關。



其中包括，新加坡貿工部與中國商務部簽署關於推動重慶項目高質量發展的合作願景文件，為項目未來10年發展勾勒圖景。

除了繼續加深在互聯互通領域合作，中新兩國在下一階段也將推進醫療、科技和教育等新領域合作，並支持國際陸海貿易新通道的數碼及綠色發展，從而鞏固重慶項目連接中國西部與東南亞的跨區域平台作用。

今早的JCBC會議，由在重慶訪問的新加坡副總理兼貿工部長顏金勇，與中國國務院副總理丁薛祥共同主持。在會議召開前，顏金勇和丁薛祥先進行雙邊會談。

這是顏金勇第二次以副總理身份訪華，他今年9月曾到訪廣州、深圳和北京。這也是顏金勇與丁薛祥第二次分別以JCBC新方、中方聯合主席身份共同主持會議，上一次會議於去年11月在新加坡舉行。

顏金勇在會上致辭時說，今年的JCBC具有特殊意義，不僅恰逢中新兩國建交35周年，也是中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目啟動十周年。

他提到，重慶互聯互通項目旗下的國際陸海貿易新通道，已發展成連接中國西部與東南亞及其他地區的戰略貿易通道，並強調未來十年甚至更長，「通過深化與其他市場的互聯互通以及將合作擴展到新領域，我們還有更大的發展空間」。

丁薛祥在正式發言前，先與顏金勇聊起北京上周落下初雪的美景。他說：「下起雪來，北京故宮的門票一下子就一搶而空，為什麼？雪景下的故宮尤其美麗，所以很多人買了門票去拍照了。」

他在正式發言中說，在兩國領導人的戰略引領下，中新關係穩定發展，各領域合作取得豐碩成果，具體體現幾個方面。

一是經貿合作穩定發展，在單邊主義、保護主義加劇背景下，今年前11個月中新貿易額接近同比增長了8.8%，彰顯兩國經貿合作的活力和韌性。

二是重大合作項目高水平推進，蘇州工業園區加快建設世界一流高科技園區，天津生態城着力打造國家綠色發展示範區，重慶互聯互通項目重點領域的合作成效顯著，廣州知識城成為開放合作的新高地。

三是新興領域的合作不斷的加深；四是人文交流更加活躍，中新互免簽證政策紅利持續釋放，兩國人員往來和航班的數量均超過了疫情前的水平。

重慶互聯互通項目是繼蘇州工業園區和天津生態城後，中新兩國的第三個政府間合作項目，於2015年11月正式實施。

在十周年節點上，貿工部與重慶市政府除了簽署重慶項目下一個十年的合作願景文件外，也簽署關於實施重慶項目願景的諒解備忘錄（MOU），以落實願景中的規劃。

資訊通訊媒體發展局則與中國國家數據局及重慶市政府共同簽署MOU，以加強數字領域合作，共同探索建設「數字國際陸海貿易新通道」。雙方將分享有關數字和數據政策的信息，促進人工智能、區塊鏈和數據分析等領域的商業合作。

金融管理局與重慶市政府簽署更新後的重慶項目金融合作MOU，推動跨境融資與投資、金融科技創新及綠色金融等領域合作，促進中國西部地區、新加坡與東盟之間的金融服務。

新加坡海關與中國海關總署簽署關於中新（重慶）海關友好合作的MOU，作為2019年版本的延續與升級，包括促進兩國間通關便利。

另兩個政府間合作項目也達成合作成果。企發局與蘇州工業園區管理委員會達成關於擴大綠色發展合作的MOU；國家發展部則與天津市政府簽署關於促進經濟合作和親商發展的MOU。

在金融領域方面，新加坡金融管理局與中國人民銀行和中國證監會合作，推動新的金融和資本市場舉措，包括委任星展銀行為新加坡第二家人民幣清算銀行，支持新加坡離岸人民幣市場進一步發展，促進人民幣在貿易與投資的使用，這也符合區域需求。

目前，新加坡唯一的人民幣清算銀行是中國工商銀行新加坡分行。

中新雙方也同意，在今年底前，啟動新加坡旅客在中國使用數字人民幣（eCNY）的試點。這將讓新加坡旅客能夠在本地開設及充值數字人民幣錢包，以便在中國支付。

在食品貿易方面，今年有兩項和加工肉製品相關的合作成果。一是明確從新加坡向中國出口加工肉製品的檢驗檢疫和食品安全要求，幫助本地肉製品加工業者開拓中國市場；二是允許中國重慶市、黑龍江省和湖南省向新加坡出口特定加工肉製品，並免除部份出口前測試要求。

此外，中新兩國也在大學配對合作、科研、計量學、衛生、法律及爭議解決方面取得合作成果。在體育與青年交流方面，雙方簽署兩項及更新一項MOU。

本文獲《聯合早報》授權轉載

