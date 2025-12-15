澳洲槍擊案｜槍手疑與ISIS有關　或為2014悉尼人質事件後首例

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生大規模槍擊案，截至發稿前已有16人死亡、40人受傷，為澳洲近30年來最嚴重槍擊事件，警方在槍手車內找到ISIS國旗，疑似與該組織有關。外媒追溯1996年以來的大規模槍擊案，發現2014年悉尼亦出現過ISIS支持者發動槍擊案。



據英國廣播公司（BBC）報道，2014年，伊朗難民Man Haron Monis在悉尼中心區一間咖啡店內劫持18名人質，要求澳洲政府宣布澳洲受到來自伊斯蘭國的襲擊，並強迫部分人質在咖啡店窗邊舉起黑色的伊斯蘭國旗幟。

警方封鎖悉尼市中心並與槍手對峙16小時，最終造成2名人質及槍手死亡。

澳洲曾於1996年發生大規模槍擊事件，一名槍手因私人恩怨持步槍在塔斯曼尼亞遊客區進行無差別襲擊，造成35人死亡，18人受傷。案件推動澳洲立法實施全球最嚴格的控槍政策之一。

2025年12月15日，在澳洲悉尼邦迪海灘，一名女子坐在臨時搭建的紀念碑前，悼念在猶太節慶慶祝活動中遭受攻擊的受害者。(Reuters)

2018年，澳洲西南部鄉村發生槍擊案，槍手Peter Miles在殺死自己的妻子、4個孩子及岳父岳母後自殺身亡。該案當時是1996年槍擊案後最嚴重的一宗槍擊案。

2019年，一名假释中的男子在澳洲北部達爾文（Darwin）开枪殺死四名男子，并射伤一名女子。