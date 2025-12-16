美烏代表第二日會談　路透：烏將獲類似北約第五條安全保障

美烏代表團為討論華府就結束俄烏戰事提出的和平方案，12月15日繼續在德國首都柏林舉行第二日、長達數小時的會面，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff）形容談判取得巨大進展。 路透社引述美國官員稱，雙方當日就領土問題進行更深入的討論，在縮小俄烏雙方分歧方面已取得重大進展。



德國總理默茨（Friedrich Merz）在美烏會談後，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行聯合新聞發布會。默茨表示，美國已提供了「相當可觀」的安全及物質保障，但領土問題仍然是一個關鍵問題。路透社引述位美國官員稱，根據美烏代表在柏林的討論，烏克蘭將獲得類似北約第五條的安全保障。



圖為2025年12月15日，德國總理默茨（Friedrich Merz）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）共同舉行記者會。 （Reuters ）

美方官員：已就90%的問題達成一致 領土爭議仍存在

澤連斯基表示，美烏代表之間的會談雖然艱難，但富有成效，稱「目前外交渠道正在進行大量工作」，但並未透露具體細節。他又表示，俄羅斯正利用對烏克蘭的攻擊作為談判籌碼，烏克蘭沒有一座發電廠曾倖免於攻擊。

路透社引述美方官員稱，雙方已就90%的問題達成一致。一位官員表示，長期存在的領土爭議依然存在，但「我們提出了多種不同的解決方案來彌合分歧」。

據官員透露，威特科夫、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）計劃15日晚在柏林與其他談判代表共進晚餐，預計特朗普將致電參加。

圖為2025年12月15日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與德國總理默茨（Friedrich Merz，不在圖中）共同舉行記者會。 （Reuters ）

路透社：美要求烏克蘭撤出頓涅茨克東部

路透社引述知情官員表示，美國談判代表在會上告知烏克蘭，作為結束戰爭的協議一部份，烏克蘭必須同意從頓涅茨克（Donetsk）東部地區撤軍，基輔方面要求進一步磋商。

烏克蘭談判代表團團長烏梅羅夫（Rustem Umerov）於15日稱，「過去兩天，烏克蘭與美國的談判富有建設性和成效，取得了實質進展。」他又稱，威特科夫、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）領導的美國團隊，正以極具建設性的方式，協助烏克蘭尋找一條達成持久和平協議的途徑。

在莫斯科，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，要求烏克蘭不加入北約（NATO），是可能促成協議的根本問題。他表示，俄羅斯期待美國在柏林會談後提供最新進展。