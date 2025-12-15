澤連斯基柏林會晤美國代表5小時　威特科夫稱取得重大進展

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月14日在德國首都柏林，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）進行了長達5個小時的會談，以討論華府就結束俄烏戰事提出的和平方案。談判將於15日繼續進行。



2025年12月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國柏林，與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）等代表會晤，討論華府就結束俄烏戰事提出的和平方案。。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

威特科夫在會後表示，雙方代表進行了深入討論，這次會談取得「重大進展」，又稱談判會於15日繼續進行。路透社報道，此次會談由德國總理默茨（Friedrich Merz）主持，默茨在雙方開始談判前曾發表簡短講話，隨後。其他歐洲領導人也將於15日前往德國參加會談。

澤連斯基在會談開始前表示，烏克蘭願意放棄加入北約（NATO），以換取西方國家的安全保障，作為結束與俄羅斯衝突的妥協，標誌着烏克蘭立場的重大轉變。