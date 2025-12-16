諾貝爾和平獎得主馬查多赴挪威途中受傷　脊椎骨折

缺席本年度諾貝爾和平獎頒獎儀式的得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），於典禮翌日才現身挪威奧斯陸。其發言人12月15日證實了挪威媒體的報道，稱馬查多上週乘坐小船逃離委內瑞拉前往奧斯陸領獎時，途中受傷致脊椎骨折。



2025年12月11日，挪威奧斯陸，圖為獲得2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多召開記者會。（Getty）

馬查多對上一次公開露面，已是今年1月9日，當時她上街抗議總統馬杜羅（Nicolas Maduro）連任就職。馬查多過去10年一直遭到馬杜羅政府禁止出境，《華爾街日報》報道，她為前赴挪威領獎，花近兩個月時間策劃離境。

挪威《晚郵報》（Aftenposten）引述匿名消息人士報道，馬查多在乘船前往奧斯陸途中，因遭遇惡劣天氣受傷，在奧斯陸獲醫生確診背部骨折。馬查多的發言人於15日告訴路透社，《晚郵報》的報道屬實，但拒絕透露更多細節。

《華爾街日報》報道，馬查多在一個組織協助下花近兩個月時間策劃離境，輾轉3天才抵達挪威。她先由匿藏的加拉加斯近郊避過10個軍方檢查站，花約10小時到達海邊漁村，翌日清晨坐漁船去庫拉索島，但因強風和大浪遲了多個小時到達。之後一架私人飛機由美國邁阿密飛往庫拉索，接走馬查多等人，短暫停留緬因州班戈市再前往奧斯陸。