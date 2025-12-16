烏克蘭稱首次以無人艇擊毀俄軍潛艇　俄方否認

烏克蘭國家安全局（SBU）於12月15日表示，烏方首次使用無人艇擊毁俄軍一艘636.3型基洛級潛艇，導致潛艇爆炸起火並喪失行動能力。不過，俄羅斯黑海艦隊新聞處負責人魯列夫（Alexei Rulev）15日回應稱，烏克蘭用無人艇攻襲俄軍艦艇的企圖未能達到目的。



烏克蘭國家安全局發文說，該部門與烏國海軍實施聯合特種作戰行動，以無人艇「Sea Baby」攻擊停靠在俄羅斯港口新羅西斯克（Novorossiysk）的俄軍潛艇，而該潛艇可搭載用於打擊烏克蘭內陸的「口徑」（Kalibr）巡航導彈。

烏方又稱，由於「Sea Baby」先前的特戰行動成功，令該艘潛艇被迫停在新羅西斯克港。對於烏方說法，俄羅斯尚未有回應。

圖為2025年12月15日，烏克蘭安全局發布的影片截圖稱，停靠在俄羅斯港口新羅西斯克（Novorossiysk）的俄軍潛艇，遭烏方無人艇攻擊。（Security Service Of Ukraine/Handout via REUTERS）

不過，俄塔斯社援引魯列夫的話報道，停泊在新羅西斯克港的黑海艦隊水面艦艇、潛艇均未因這次破壞活動而受損，水兵也無人受傷，目前仍在正常執勤。

新華社報道，636.3型柴電潛艇屬基洛級改進型第三代常規潛艇。該型潛艇長73.8米、寬9.9米，航速達20節，最大潛深300米，自持力45天，潛艇乘員52人，潛航排水量4000噸，戰鬥力較之前型號有大幅提高。而新羅西斯克港位於黑海東部沿岸，屬俄方在黑海關鍵後勤補給設施。