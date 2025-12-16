「slop」獲選韋氏字典2025年度詞彙　劣質AI內容反映數位時代隱憂

權威辭典出版商韋氏字典（Merriam-Webster）於12月15日宣布，「slop（泔水）」獲選為2025年度詞彙。該詞被定義為「通常由人工智能大量生成的劣質數位內容」，其搜索量在年內大幅上升，反映了此類內容已充斥日常生活。



韋氏字典指出，人們對「slop」的好奇心激增，正對應了荒謬影片、怪異廣告圖像、粗糙宣傳品、幾可亂真的假新聞，以及大量「會說話的貓」 等AI生成內容的泛濫。該詞彙的當選，標誌著社會對AI量產內容的質量反思。

Sora AI生成的貓（網上圖片）

此選擇與《時代》雜誌將「AI建築師」預定為年度人物的決定形成對比，凸顯了AI技術影響的雙面性。

韋氏字典特約編輯索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）表示，這個詞彙「像是向AI傳遞了一個小訊息：在取代人類創造力方面，你有時看起來不太像超級智能」。