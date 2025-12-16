美國FBI逮捕4人　涉策劃加州跨年夜爆炸襲擊

美國聯邦調查局（FBI）周一（12月15日）宣布逮捕4人，指他們涉嫌策劃於31日晚上在南加州多地實施爆炸襲擊，並打算在未來襲擊聯邦官員。



FBI表示，這4人來自洛杉磯縣，於周五在加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）被捕。他們隸屬於「龜島解放陣線」（Turtle Island Liberation Front），這是一個極左翼、親巴勒斯坦、反政府、反資本主義的恐怖組織。

其中一名30歲疑犯卡羅爾（Audrey Illeene Carroll），別名「Asiginaak」，來自洛杉磯南區。她被指招募了其他共犯，並打算在大洛杉磯地區至少5個地點同時引爆炸彈，旨在襲擊2家美國公司。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）表示：「據稱疑犯獲取了製造這些裝置的材料，計劃在莫哈韋沙漠進行測試，並使用加密通信試圖逃避偵查，但多虧了FBI及其合作夥伴，他們的企圖未能得逞。」

「龜島」是部分美洲原住民對北美洲的別稱。FBI表示，該組織在其社交平台頁面上自稱致力於「通過非殖民化和部落主權實現解放」，並致力於讓工人階級起來反抗資本主義。

被告將於周二下午出庭，若最名成立，將分別因共謀罪和未登記破壞性裝置持有罪，面臨最高五年和最高十年監禁。