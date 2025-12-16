千里達和多巴哥向美軍開放機場　委內瑞拉終止天然氣合作反制

美國與委內瑞拉之間緊張關係持續升級之際，加勒比海國家千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago）政府周一（12月15日）宣布，將在未來幾週內向美國軍用飛機開放當地機場，用於後勤補給與人員輪調。



千里達和多巴哥外交部表示，此舉屬後勤合作，旨在維護區域安全，並否認本國領土將被用作攻擊跳板。千里達和多巴哥有皮亞爾科國際機場（Piarco International Airport）和ANR羅賓遜國際機場（ANR Robinson International Airport）兩個主要機場。該國與委內瑞拉最近處僅相距約11公里，地理位置敏感。

消息公布後，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）強烈譴責，稱將立即取消與千里達和多巴哥之間的所有天然氣供應合約與談判，並指責該國已成為「美國攻擊委內瑞拉的航空母艦，這是一種徹頭徹尾的附庸行為」。千里達和多巴哥總理比塞薩爾（Persad-Bissessar）則回應稱相關指控是「虛假宣傳」，並表示本國擁有充足天然氣儲備，「從未依賴」委內瑞拉供應。

2025年11月30日，美國在千里達和多巴哥的ANR羅賓遜國際機場部署雷達。（REUTERS）

近期，美國已在千里達和多巴哥的ANR羅賓遜國際機場部署高科技雷達系統，稱用於打擊非法毒品販運。自去年9月以來，美國在加勒比海及東太平洋針對涉嫌販毒船隻的軍事行動已導致至少95人死亡。同時，美國在委內瑞拉周邊海域集結了包括航空母艦在內的艦隊，加大對委內瑞拉政府施壓。此一連串動向已引發地區局勢進一步緊張。