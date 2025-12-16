澳洲悉尼槍擊案｜喪命槍手來自印度　據報上月赴菲接受武裝訓練

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生造成16死、40多傷的大規模槍擊案，警方指槍手父子疑受到極端組織ISIS啟發，外界關注兩人身份，印度警方12月16日證實，50歲槍手薩吉德（Sajid Akram）來自印度。澳媒引述消息人士指，槍手父子上月曾到菲律賓接受「軍事式訓練」。



在此案中，槍手為50歲父親薩吉德（Sajid Akram）與24歲兒子納維德（Naveed Akram），其中薩吉德已被警方擊斃，納維德則受傷。

印度警方16日稱，薩吉德來自印度南部城市海德拉巴（Hyderabad），1998年移居澳洲，至今仍持有印度護照，他在移民後曾6次回鄉。

印度警方透過聲明指：「家屬們表示，他們對他激進的思想或活動一無所知，也不知道導致他激進的情況。」

澳洲聯邦警察局局長巴雷特（Krissy Barrett）較早前表示：「這是一宗受ISIS啟發而發動的恐怖襲擊，是那些與恐怖組織結盟者所犯下的，而非宗教行為。」

槍手父子上個月曾前往菲律賓，菲律賓移民官員表示，兩人11月1日抵達首都馬尼拉（Manila），隨後前往南部城市達沃（Davao），並於28日出境，其中父親持印度護照，兒子持澳洲護照。

澳洲警方正在調查其旅行目的，並且發現槍手兒子的車內有兩面與ISIS有關的旗幟。

澳洲悉尼邦迪海灘一個猶太慶祝活動12月14日遭襲擊後，民眾帶同鮮花翌日到案發現場附近悼念。（Reuters）

澳洲廣播公司（ABC）16日引述一位匿名的高級反恐官員指，槍手父子到菲律賓南部是接受武裝訓練。報道指，自1990年代初以來，菲律賓一直是伊斯蘭武裝分子的熱點地區，過去位於巴基斯坦、阿富汗邊境的武裝分子訓練營，轉移到菲律賓棉蘭老島南部重新建立。