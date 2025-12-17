美國防長拒公開二次攻擊運毒船完整影片 稱或涉及機密
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）12月16日在國會大廈發表閉門簡報，討論近期外界促請公布美軍9月兩度襲擊懷疑是委內瑞拉運毒船隻，擊殺兩名倖存者的完整影片。赫格塞思與國務卿魯比奧（Marco Rubio）會後面見傳媒，簡要回應不會公開涉案未剪輯的錄影。
赫格塞思表示，根據國防部的長期政策，不會將這段高度機密的未經剪輯片段向公眾公開，他指影片供國會內部觀看，眾議院軍事委員會與參議院軍事委員會等相關委員會將審閱影片。
有份參加閉門會議的參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，自己上週觀看過涉事影片，稱對影片內容感到「極其不安」，還指赫格塞思以影片或泄露機密為由不願公開。
美國國會兩黨議員支持國防部公開涉事影片，經剪輯後的相關影片片段早前遭傳媒披露，引發外界對美軍聽從命令故意襲擊生還者的質疑。
《華盛頓郵報》（Washington Post）11月28日報道，特朗普領導下的政府9月2日對西半球涉嫌販毒集團發動首次軍事打擊時，船上11人在第一次導彈襲擊後被發現有2人倖存，但在指揮該項行動的赫格塞思的二次下令後，2名男子在水中被炸得粉碎。
美防長陷戰爭罪風波堅稱：支持美軍對運毒船第二次攻擊美軍二次攻擊委內瑞拉船隻致人喪生疑雲 特朗普：不清楚具體細節美軍打擊運毒船涉二次空襲倖存者 白宮辯稱合法 國會啟動調查美防長否認下令二次攻擊委內瑞拉涉運毒船 特朗普：絕對相信對方