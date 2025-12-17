美國防長拒公開二次攻擊運毒船完整影片　稱或涉及機密

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）12月16日在國會大廈發表閉門簡報，討論近期外界促請公布美軍9月兩度襲擊懷疑是委內瑞拉運毒船隻，擊殺兩名倖存者的完整影片。赫格塞思與國務卿魯比奧（Marco Rubio）會後面見傳媒，簡要回應不會公開涉案未剪輯的錄影。



赫格塞思表示，根據國防部的長期政策，不會將這段高度機密的未經剪輯片段向公眾公開，他指影片供國會內部觀看，眾議院軍事委員會與參議院軍事委員會等相關委員會將審閱影片。

有份參加閉門會議的參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，自己上週觀看過涉事影片，稱對影片內容感到「極其不安」，還指赫格塞思以影片或泄露機密為由不願公開。

美國國會兩黨議員支持國防部公開涉事影片，經剪輯後的相關影片片段早前遭傳媒披露，引發外界對美軍聽從命令故意襲擊生還者的質疑。

《華盛頓郵報》（Washington Post）11月28日報道，特朗普領導下的政府9月2日對西半球涉嫌販毒集團發動首次軍事打擊時，船上11人在第一次導彈襲擊後被發現有2人倖存，但在指揮該項行動的赫格塞思的二次下令後，2名男子在水中被炸得粉碎。