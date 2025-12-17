特朗普17日晚將發表全國講話　白宮稱重點回顧政績

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於12月16日表示，將於17日晚發表全國電視講話。白宮稱他將重點講述政績，但路透社與益普索（Ipsos）的最新民調顯示，其施政支持度下跌，接近其重返白宮以來最低水平。



2025年12月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室，出席墨西哥邊境防禦勳章頒發儀式。（Reuters）

特朗普在社交網站發文稱，將於美東時間17日晚9時，在白宮向全國發表演說。「期待屆時與你們『見面』。對我們國家來說，這是偉大的一年，而最好的還在後頭！」

特朗普的發文未透露講話內容，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普的演講將重點回顧政績，將談論其歷史性成就，並將提出未來展望，或許會預告新一年的政策。萊維特又稱，特朗普在發表講話前，他將前往多佛空軍基地，出席在敘利亞陣亡美軍士兵的移交儀式。

2025年12月16日，美國白宮發言人萊維特（ Karoline Leavitt）接受霍士新聞（Fox News）採訪。（Reuters）

最新民調：整體支持度39%接近最低

而在特朗普全國講話前夕，路透社與益普索（Ipsos）的最新民調顯示，由於共和黨選民對經濟政策不滿，特朗普的支持度下滑至接近本屆任期的最低點。最新結果顯示，整體有39%受訪成年人認同特朗普的工作表現，低於12月初的41%；與11月中旬的38%最新比率，相差僅一個百分點。

路透社報道，特朗普今年1月重返白宮時的支持度為47%，此後有所下降，尤其是在經濟管理方面。整體而言，只有33%受訪成年人表示，認同特朗普對美國經濟的處理方式，為今年以來他在該議題上的最低支持率。

儘管共和黨人仍然支持特朗普，整體有85%共和黨支持者認可其整體表現，結果與本月初的民調持平。但在最新的民調中，認為特朗普在經濟方面做得好的共和黨選民比例降至72%，為今年以來的最低水平，低於本月初的78%。