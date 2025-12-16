黎智英案｜特朗普稱曾向習近平提放人　新華社斥黎做西方「鷹犬」

壹傳媒創辦人黎智英觸犯香港國安法，昨日（12月15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力和一項串謀發動煽動刊物罪名成立。美國總統特朗普回應案件時稱，曾向國家主席習近平提出考慮釋放黎智英，美國國務院發表聲明，呼籲中方「基於人道理由」盡快釋放黎智英。



國務院港澳辦轉載新華社評論，指黎智英是「反中亂港事件的主要策劃者」、「美西方反華勢力『鷹犬』」，美西方一些政客和媒體公然為違法犯罪分子開脫說項，自證與其「主奴」關係。新華社強調，黎智安嚴重危害國家安全，破壞香港繁榮穩定、長治久安，「此患不除，香港不寧」。



美國總統特朗普曾向中國國家主席習近平請求考慮釋放黎智英。（Reuters）

特朗普表示，對黎智英被定罪「感到遺憾」。他形容，自己與向習近平提出考慮釋放黎智英，指其健康狀況不好，年紀也大了，「我的確提出了請求，看看會發生什麼事」。

美國國務卿魯比奧敦促當局盡快結束這場「折磨」，出於人道主義考慮釋放黎智英（Reuters）

美國務卿促基於人道理由釋放黎智英

美國國務卿魯比奧則發表聲明，指黎智英被判有罪，反映出北京方面透過法律「讓那些尋求捍衛言論自由和其它基本權利的人噤聲」。魯比奧又指黎智英被關押超過 1,800 天，健康狀況急劇惡化，呼籲基於人道主義考慮釋放他英，並將關押形容為「磨難」。

黎智英被收押後，家人宣稱其健康日差，但昨日他出庭時行走正常，整體狀況良好。

港澳辦轉載新華社評論：此患不除，香港不寧

國務院港澳辦今日轉載新華社題為「反中亂港罪無可恕，依法懲治正當正義」的評論文章，形容「公然叫囂顛覆國家的賣國賊終於為自己的所作所為付出了代價」。文章批評，「數典忘祖、賣國求榮之徒從來都沒有好下場」，形容「黎智英就是這樣一個被永遠釘在歷史恥辱柱上的民族罪人」。

文章將黎智英定性為「一系列重大反中亂港事件的主要策劃者和參與者」，指其「長久以來不遺餘力扮演美西方反華勢力『鷹犬』的角色」，指他自2014年「佔領中環」行動起，透過《蘋果日報》煽動抗爭，在2019年反修例示威中抹黑警方、鼓動對抗，根本目的是鼓動更多人「以兩制對抗一國，進而奪取香港管治權，將『顏色革命』引向內地」。

1995年6月20日，黎智英創辦的《蘋果日報》正式創刊發行，於2021年在香港停刊。（資料圖片）

新華社更指，美西方一些政客和媒體，自黎智英被捕以來，嚴重違反「不得干預在審案件」的普通法精神，公然為違法犯罪分子開脫說項，自證與黎智英的「主奴」關係。文章形容，以黎智英為首的「反中亂港」分子勾結外部勢力，屬「港版顏色革命」的幕後黑手，嚴重危害國家安全，破壞香港繁榮穩定，成為妨礙香港長治久安的「禍患」，並稱「此患不除，香港不寧。」