白宮幕僚長專訪指總統「酒鬼型人格」　特朗普據報力撐批傳媒誤導

美國白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）今年來多次接受雜誌《名利場》專訪，她在雜誌12月16日刊出的最新一期專訪中，銳評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其內閣成員，包括形容特朗普具有「酒鬼的性格特徵（has an alcoholic’s personality）」，還談論有關政府多項議題。特朗普事後接受《紐約郵報》專訪並為懷爾斯辯護，強調她表現出色，《名利場》文章涉嫌誤導。



綜合外媒報道，懷爾斯在《名利場》的專訪中談論自己的家庭，她指父親在自己的成長過程中缺席，並且酗酒，強調酗酒對二人關係造成影響。報道還寫，懷爾斯認為酗酒者在飲酒時性格會變得十分誇張，而特朗普具有「酒鬼的性格特徵」，因他在行事時秉持「沒有什麼是他做不到的觀點行事」。

2025年12月3日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室回應傳媒問題。（Reuters）

多次在公眾場合中聲明自己向來不喝酒的特朗普則在《紐約郵報》專訪中回應，稱自己性格強勢，有「佔有慾和成癮型的人格（possessive and addictive type personality）」，並表示文章作者在專訪時有意引導懷爾斯，文章則「故意誤導（purposely misguided）」，他還批評《名利場》迷失方向並失去受眾，而懷爾斯非常出色。

這篇專訪一經發表引發外界關注，深陷事件中心的懷爾斯在社交平台發文，批評文章別有用心與曲解她的本意，旨在抹黑自己以及特朗普本人和他的內閣、白宮成員，還表示文章涉嫌斷章取義，「許多我和其他人對團隊和總統的評論也未被納入報道中」。

此外，《名利場》專訪中還談到懷爾斯銳評特朗普內閣成員，例如批評司法部長邦迪（Pam Bondi）處理已故富商愛潑斯坦性交易案相關文件的方式不當、形容曾領導政府效率部（DOGE）的特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）是「氯胺酮使用者」，副總統萬斯（JD Vance）是「陰謀論者」。