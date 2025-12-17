美國暫停執行與英國達成的科技繁榮協議　不滿其數碼監管等政策

由於不滿英國在食品、工業品標準、數碼監管領域的政策，美國已經暫停執行今年9月與英國達成的一份科技合作協議。



綜合法新社和新華社報道，白宮科技政策辦公室主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）星期二（12月16日）在社交平台發文說，英國必須在貿易談判中取得「實質性進展」，才能恢復這項旨在人工智慧（AI）、量子計算和核能領域建立夥伴關係的合作協議。

克拉齊奧斯說，根據美英簽署的《科技繁榮協議》（Tech Prosperity Deal）第三部份的規定，美國希望在英國就實施相關美英貿易協議承諾取得實質性進展後，重啟與英國的合作。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）的一名發言人透露，雙邊談判還在進行，這種複雜的談判需要時間。（Reuters）

據報道，英國政府官員在16日確認了美國暫停執行《科技繁榮協議》的消息。英國首相施紀賢（Keir Starmer）的一名發言人透露，雙邊談判還在進行，這種複雜的談判需要時間。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月對英國進行國事訪問期間，兩國簽署了《科技繁榮協議》，重點聚焦人工智慧、量子計算和民用核能等技術領域合作。

