路透最新民調：特朗普支持率跌至39%　共和黨人不滿其經濟表現

據路透社與益普索（Ipsos）12月16日發布的最新民調顯示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持率下滑至39%，僅較其今年11月錄得的任期內最低支持率38%多了一個百分點；調查指部份原因是共和黨選民對其處理經濟問題的方式感到不滿。



這項為期三天的調查於周日結束，結果顯示只有33%的美國人認同特朗普處理經濟問題的方式，這是其自今年一月重返白宮以來在該議題上的最低評分。

此外，特朗普在生活成本議題上的支持率亦從本月初的31%降至27%。儘管特朗普所屬的共和黨內仍有85%選民支持其整體施政，但認同其在經濟方面表現的共和黨人比例已從本月初的78%下滑至72%，創今年新低。

2025年10月28日，美國麻省波士頓，一名男子在麻省國會大廈台階上參加「支持SNAP（補充營養援助計劃）集會」，他舉着一塊寫有「SNAP保障家庭溫飽」的標語牌。由於美國政府持續停擺，食品援助福利面臨威脅。（Reuters）

特朗普去年勝選時承諾要修復美國經濟，在民主黨前總統拜登（Joe Biden）任內，美國經濟遭受了一輪高通脹，但在特朗普領導下通脹率仍持續徘徊在接近3%的高位，高於聯儲局設定的2%目標。

今年1月，特朗普以47%的支持率二度入主白宮，惟其支持率之後一直有所下降，尤其是在應對經濟方面。近期，政府停擺擾亂了美國經濟數據的收集，但許多經濟學家認為，美國僱主減少招聘的原因在於特朗普政府對進口商品加徵關稅帶來的衝擊。