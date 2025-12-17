幕僚長「震撼彈」尖銳逐一點評特朗普萬斯馬斯克等人　白宮急辯護

「特朗普雖不喝酒，但卻是酗酒者性格」；

「萬斯十年來一直是陰謀論者」；

「馬斯克性格非常古怪，像怪異鴨子」……

這番尖鋭直白的評價，出自白宮幕僚長（又稱「白宮辦公廳主任」）懷爾斯（Susie Wiles）。



當地時間16日，美媒《名利場》（Vanity Fair）基於一年來的11次採訪，發表了關於懷爾斯超過一萬字長篇報道。採訪中，這名被評價為「白宮最有權勢的女人」針對美國總統特朗普及其他關鍵內閣成員發表的尖鋭批評，震驚了白宮和共和黨支持者。當前，特朗普政府正努力應對低迷的民調支持率。

據美國政治新聞網（Politico）和Axios新聞網17日消息，報道公開後，白宮幕僚和盟友迅速公開為懷爾斯辯護，特朗普甚至承認自己有「酗酒者性格」（alcoholic's personality）。懷爾斯則控訴報道「別有用心、惡意攻擊」。

但報道稱，私下裏，白宮內部及總統親近人士感到困惑和愕然：懷爾斯一直以政治敏鋭和忠誠著稱，他們不明白她為何會做出此類表態；同時，他們也不解於白宮為何如此支持懷爾斯。

2024年11月6日清晨，特朗普在佛羅裏達州海湖莊園講話期間同Susie Wiles握手。（Reuters）

懷爾斯直白評價，震驚全美

在《名利場》發表的長文中，懷爾斯直言不諱地批評了特朗普及其身邊有影響力的人物，包括馬斯克（Elon Musk）、副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、司法部長邦迪（Pam Bondi）以及白宮管理和預算辦公室主任沃特（Russell Vought）。

「她的採訪，揭示了迄今為止最直白的特朗普第二任期的權力與危機，」Axios寫道。

Axios在報道中總結了懷爾斯幾句令人震驚的言論：

1、特朗普有酗酒者的性格

眾所周知，特朗普一生都避免飲酒，因為其兄長曾與酗酒問題鬥爭。但懷爾斯在採訪中說，她認為，特朗普具有與酗酒者相似的一些性格特徵。

「我算是個性格專家，」懷爾斯表示，「高功能酗酒者或一般酗酒者，他們喝酒時性格會被放大。」她說，特朗普也是「酗酒者性格」，即認為自己沒有任何做不到的事情。

2、萬斯是陰謀論者

懷爾斯表示，她將成為「首批支持萬斯在2028年參加總統競選的人之一」，且如果他參選，他會獲得共和黨提名。但她補充說， 萬斯從「特朗普反對者」轉變為「讓美國再次偉大」（MAGA）鐵桿支持者「有點政治化」。在討論愛潑斯坦檔案時，她還說，萬斯「作為陰謀論者已長達十年」。

圖為2025年10月21日，美國副總統萬斯（JD Vance）訪問以色列，於南部基里亞特加特（Kiryat Gat）向媒體發表講話。（Reuters）

3、馬斯克是怪異鴨子

懷爾斯表示，馬斯克是一名「公開」的氯胺酮（俗稱「K粉」，具有致幻成癮性）使用者，白天睡在行政辦公樓的睡袋裏。她表示，她最初對馬斯克解散美國國際開發署的決定感到「震驚」，且只有「沒有理性的人」會支持他的程序。

懷爾斯直言：「他是個非常怪異（odd duck）的人，但我覺得天才就是這樣。」

2025年11月19日，美國華盛頓特區，美國富豪馬斯克（Elon Musk，中）在美國-沙特投資論壇上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）互動。（Reuters）

4、特朗普和愛潑斯坦是「花花公子」

懷爾斯說，特朗普在「愛潑斯坦檔案」中被提及 ，但沒有記錄顯示他做過什麼「可怕的事」。她認為，特朗普和愛潑斯坦只是「年輕、單身、花花公子」。

懷爾斯還否認特朗普為愛潑斯坦50歲生日畫過裸體素描。

同時，懷爾斯批評了司法部長邦迪處理「愛潑斯坦檔案」的方式，「我認為她完全搞砸了」。

5、特朗普政府內部對關稅政策分歧嚴重

懷爾斯透露，特朗普團隊內部更大的分歧，在於貿易政策以及4月份對大多數美國貿易伙伴徵收的所謂「對等關稅」。她說，強硬派最終戰勝了敦促採取更謹慎做法的政府官員。

她表示：「對於關稅是不是個好主意，各方存在巨大分歧。這比我預想的還要痛苦。」

特朗普：我確實有點酗酒者性格

懷爾斯在16日發表的《名利場》雜誌爆炸性採訪中，對特朗普及其核心圈子做出了異常直白評價，並對政府中的關鍵人物進行了非常尖鋭的批評。

但在報道發表後，白宮上下迅速團結起來，一致為懷爾斯辯護。

2025年12月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署人工智能行政命令時，向媒體發表講話。（Reuters）

據報道，特朗普內閣幾乎所有成員都迅速發表聲明表示支持，包括財政部長貝森特、國防部長赫格塞思、交通部長達菲、內政部長伯古姆和聯邦調查局局長帕特爾。同時，小特朗普稱懷爾斯「高效且值得信賴」，白宮預算管理局主任拉塞爾·沃特稱她表現「卓越」。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）堅稱懷爾斯的言論被斷章取義。

萊維特對記者說：「這又是一個不誠實的報道案例，記者將幕僚長的話嚴重斷章取義，未包含對話的背景，更過分的是，文章明顯存在遺漏偏見，許多與記者交談的白宮人員的評論未被包含，可能因為這不符合記者試圖推動的混亂和無序敘事。」

當地時間16日下午，特朗普對美國《紐約郵報》表示，他對懷爾斯完全信任，稱她「幹得非常出色」。特朗普甚至承認自己有「酗酒者性格」，而這是懷爾斯最具爭議的言論之一。

「大家知道，我不喝酒，」特朗普告訴記者，「大家都知道這一點。但我經常說，如果我喝酒，我很可能會酗酒。我的確是這樣。這是一種佔有慾很強的性格。」他還指責相關報道「事實錯誤，且採訪者非常不明智，涉嫌故意誤導」。

萬斯則在賓夕法尼亞演講時承認自己「偶爾有陰謀論傾向」，並開玩笑說，他只相信「真實的陰謀論」。

司法部長邦迪遭到懷爾斯點名批評。但她在社交媒體X平台上發文表示，懷爾斯是「親愛的朋友」，稱「任何分裂政府的企圖都將失敗」。

懷爾斯16日在X平台罕見發文回應，稱其為「惡意構陷的攻擊性報道」，但未否認自己的評論。

「今天早上發表的這篇文章是一篇別有用心、惡意攻擊我和歷史上最優秀的總統、白宮工作人員和內閣成員的文章，」懷爾斯寫道，「重要的背景訊息被忽略了……我認為這樣做是為了營造一種極度混亂和負面的形象，抹黑總統和我們的隊伍。」

「白宮和共和黨人愕然不解」

Politico報道指出，白宮急忙公開為懷爾斯辯護，將懷爾斯在採訪中大多數批評駁回為「內部笑話」或媒體的「攻擊性報道」。但私下裏，白宮內部及總統親近人士對該事件感到愕然。

首先，白宮官員對懷爾斯接受《名利場》採訪感到奇怪。其中一名官員說：「為什麼是《名利場》？他們從沒對我們友好過。這非常非常奇怪。」

還有一名白宮親近人士稱，這篇採訪「極度令人士氣低落」。

另一名白宮親近人士表示，共和黨內有許多人感到沮喪，認為白宮在需要強調經濟成就時顯得缺乏紀律。「我們在談什麼？愛潑斯坦和委內瑞拉？（許多人）對此有很大不滿。我認為很多是對白宮的不滿，但也有很多是對總統的不滿。」

報道稱，這篇報道發布時，特朗普政府正面臨一系列負面頭條：失業率上升、支持率下降、地方選舉失利以及共和黨對於2026年中期選舉的擔憂。此外，共和黨人對委內瑞拉衝突升級的擔憂也在增加。

圖為2023年6月12日，鏡頭下美國白宮全景。（Reuters）

值此之際，懷爾斯採訪加劇了外界對於特朗普並沒有掌控局面的質疑。

去年11月，特朗普贏得大選後宣布任命懷爾斯為白宮幕僚長，並稱贊：「懷爾斯剛剛幫助我取得了美國曆史上最偉大的政治勝利之一，是我2016年和2020年競選成功的重要組成部分。」

美媒此前指出，作為總統的「守門人」（gatekeeper），白宮幕僚長有着管理白宮西翼（包括指導政策、管理日常運作、督促各機構負責人）的責任，這賦予了白宮幕僚長極大的權力和影響力，同時也給他們帶來了幾乎同樣多的壓力和挫敗感。

在特朗普的首個四年執政任期，總共更換了四名白宮幕僚長：雷恩斯·普利巴斯、約翰·凱利、米克·馬爾瓦尼和馬克·梅多斯，此四人都以不同的領導風格履職，最終都被特朗普邊緣化或冷落。

但與特朗普第一任期的幕僚長不同，懷爾斯在「特朗普世界」中展現了獨特的持久力。

2025年10月8日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮與幕僚長懷爾斯會面後一同離場。（Getty）

此次採訪事件後，白宮官員和共和黨人在私下裏開始質疑懷爾斯的決定。此前她一直備受尊敬。

一名了解白宮想法的高層共和黨人表示：「誠實並非總是最佳策略。我們見過那些飛得太靠近太陽的幕僚長——像前幕僚長梅多斯。」該人士說，在此之前，大家普遍認為懷爾斯是經驗豐富的操作者，了解媒體運作，且決策前必做功課。

這位人士還說：「蘇西（即懷爾斯）非常精明，知道『背景』和『不公開』的含義。這是有意為之。她顯然覺得自己有權如此自由發言，且總統無論如何都會支持她。」

