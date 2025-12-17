幕僚長變「辛辣金句王」狠批要員　白宮上下錯愕：令人士氣極低落

美媒《名利場》（Vanity Fair）於12月16日基於一年來的11次採訪，發表了關於白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）超過一萬字長篇報道。訪問中，這名被評價為「白宮最有權勢的女人」，就着美國總統特朗普（Donald Trump）以及副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等其他關鍵內閣成員發表的尖鋭批評，如形容特朗普具有「酒鬼的性格特徵（has an alcoholic’s personality）」，震驚了白宮與一眾共和黨支持者。



據美國政治新聞網（Politico）和Axios新聞網周三的消息，報道公開後，白宮幕僚和盟友迅速公開為懷爾斯辯護，特朗普強調她表現出色，甚至承認自己有「酗酒者性格」；懷爾斯則控訴報道「別有用心、惡意攻擊」。

但Politico的報道也指出，白宮內部及總統親近人士私底下感到困惑和愕然，畢竟懷爾斯一向以政治敏鋭和忠誠著稱，故不明白她為何會做出這樣的表態。此外，他們也不理解為何白宮仍如此支持懷爾斯。有一名熟悉白宮的人士稱，這篇採訪「極度令人士氣低落」。

2025年12月8日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在會議中發表講話。（Reuters）

另一名熟悉白宮的人士表示，共和黨內有許多人對此感到沮喪，認為白宮在需要強調經濟成就時顯得缺乏紀律，他說：「我們在談什麼？愛潑斯坦和委內瑞拉？許多人對此有很大不滿。我認為很多是對白宮的不滿，但也有很多是對總統的不滿。」

報道稱，這篇訪問發布的時間，正值特朗普政府面臨一系列負面頭條：失業率上升、支持率下降、地方選舉失利以及共和黨對於2026年中期選舉的擔憂。此外，共和黨人對委內瑞拉衝突升級的擔憂也在增加。這篇專訪只是加劇了外界對於特朗普並沒有掌控局面的質疑。

總統「守門人」忽然走偏？

去年11月，特朗普贏得大選後宣布任命懷爾斯為白宮幕僚長，他當時稱贊：「懷爾斯剛剛幫助我取得了美國歷史上最偉大的政治勝利之一，是我2016年和2020年競選成功的重要組成部分。」

美媒此前指出，作為總統的「守門人」（gatekeeper），白宮幕僚長有着管理白宮西翼（包括指導政策、管理日常運作、督促各機構負責人）的責任，這賦予了白宮幕僚長極大的權力和影響力，同時也給他們帶來了幾乎同樣多的壓力和挫敗感。

此次採訪事件後，白宮官員和共和黨人在私下裏開始質疑懷爾斯的決定。（Reuters）。

在特朗普的首個4年執政任期，總共更換了4名白宮幕僚長：普里巴斯（Reince Priebus）、凱利（John Kelly）、馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）和梅多斯（Mark Meadows），此4人都以不同的領導風格履職，最終都被特朗普邊緣化或冷落。但與特朗普第一任期的幕僚長不同，懷爾斯在「特朗普世界」中展現了獨特的持久力。

此次採訪事件後，白宮官員和共和黨人在私下裏開始質疑懷爾斯的決定。此前她一直備受尊敬。有了解白宮想法的高層共和黨人表示：「誠實並非總是最佳策略。我們見過那些飛得太靠近太陽的幕僚長——像前幕僚長梅多斯。」

該人士說，此前大家普遍認為懷爾斯是經驗豐富的人，了解媒體運作且決策前必做功課。他說：「她非常精明，知道『背景』和『不公開』的含義。這是有意為之。她顯然覺得自己有權如此自由發言，且總統無論如何都會支持她。」