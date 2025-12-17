搭載日版GPS衛星　日本火箭升空前17秒叫停　系統異常發射告吹

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）原定12月17日上午在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，但在倒數最後17秒因地面設備異常而緊急自動中止發射。JAXA隨後召開記者會說明，原因是地面設施的冷卻水注入系統出現異常，火箭本體未受損，目前正調查故障原因。



原本該火箭將搭載日本衛星定位系統「引路」（又稱准天頂衛星系統）的第5號衛星。

「引路」是可通過從衛星發出的電波，用智能手機或車載導航等掌握當前位置資訊的系統。該系統自2018年以4顆衛星開始運作，旨在減少對美國GPS的依賴。

日本政府計劃構建由7顆衛星組成、無需依賴他國即可自行提供定位服務的系統，本次發射是佈局中的第6星，原定明年2月完成7星佈局，未來更計劃擴充至11星，以在亞洲、大洋洲地區擴大覆蓋範圍並提升系統韌性、部份衛星故障時能夠持續發揮作用。

據報道，此次任務原已因第二級姿態控制設備故障由12月7日推遲至17日，如今再度延後。JAXA表示將盡快查明原因，爭取在明年1月底的發射應急期內重新發射，但目前尚不清楚需要多長時間。