荷里活名導演夫婦命案 兒遭起訴謀殺 死者當晚原定與奧巴馬食飯
撰文：成依華
出版：更新：
美國《90男歡女愛》（When Harry Met Sally...）著名導演洛連納（Rob Reiner）與妻子米雪·辛格（Michele Singer）陳屍洛杉磯家中一案，當地檢方12月16日正式起訴兩人兒子尼克（Nick Reiner）謀殺罪名。美媒報道更多事件情節，包括按摩師在門口發現無人應門，始揭發命案，另一方面，死者夫婦當晚原定與美國前總統奧巴馬（Barack Obama）夫婦一起晚膳。
32歲的尼克被控2項一級謀殺罪名，英媒早前於16日報道，在謀殺案發生前一天晚上，尼克與洛連納夫婦一同出席美國名嘴Conan O'Brien舉辦的派對，期間因在派對上「鬧事」惹父母生氣並讓洛連納夫婦感到尷尬，尼克最後怒氣沖沖地離開。
警方則表示，尼克曾有濫用藥物問題。
《紐約時報》報道，12月14日下午一名按摩師按照預約安排抵達洛連納家門口，但在閘口發現無人應門，於是致電洛連納的女兒羅米（Romy Reiner），羅米抵達後發現父親倒斃家中。
洛連納夫婦原定14日晚上會與奧巴馬夫婦一起晚膳，奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）15日在電視節目表示「我們本來應該在那天晚上，也就是昨晚見面的。」她形容洛連納夫婦是極正直、勇敢的人。
洛連納在1960年代出道，活躍影視界數十年。他曾執導《90男歡女愛》、《初戀》（Flipped）、《危情十日》（Misery）、《玩轉身前事》（The Bucket's List）等電影，也是一位演員，曾在《緣份的天空》（Sleepless in Seattle）、《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）等作品演出。
