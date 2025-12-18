世界盃2026｜國際足協：總獎金多上屆50%　冠軍獎5000萬美元

國際足協（FIFA）12月17日宣布，參加2026年美加墨世界盃的48支球隊，將獲得總計7.27億美元（約56.5億港元）的獎金和補貼，其中冠軍將獲得5,000萬美元（約3.89億港元）獎金。



圖為2025年12月5日，2026年世界盃官方抽籤儀式在美國舉行，獎盃在會場展出。 （Getty Images）

國際足協的聲明表示，國際足協理事會在卡塔爾多哈召開會議，批准了創紀錄的7.27億美元財政方案。根據分配方案，6.55億美元將被用於發放獎金，其中冠軍將獲得5,000萬美元、亞軍3,300萬美元、季軍將獲得2,900萬美元。

增額主因決賽圈球隊增至48支 連補貼每隊至少獲1050萬美元

此外，決賽圈每支參賽球隊至少可獲900萬美元獎金，另加150萬美元的「備戰費用補貼」。這意味著，只要打入世界盃決賽圈，每支球隊至少可以獲得1,050萬美元。

據媒體報道，卡塔爾世界盃的冠軍阿根廷隊，所獲獎金為4,200萬美元，亞軍法國隊獲3,000萬美元。

2022年世界盃冠軍阿根廷。（資料圖片/Getty Images）

國際足協表示，與2022年卡塔爾世界盃相比，美加墨世界盃的獎金增加了50%，這與決賽圈隊伍從32支增至48支有一定關係。國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在聲明中表示，2026年世界盃對全球足球界的財政貢獻方面，將具有開創性意義。

2026年世界盃將於明年6月至7月在美國、加拿大、墨西哥舉行，這將是首次有48支球隊參賽的世界盃。