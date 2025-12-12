世界盃2026︱天價門票被轟背叛球迷　決賽最低檔次售價急升近七倍

2026年美加墨世界盃（World Cup 2026）正式接受門票抽籤申請，國際足協（FIFA）公佈的驚人定價策略，卻在全球球迷間引發軒然大波。其中決賽最低檔次門票的售價，較2022年卡塔爾世界盃急升近七倍，被球迷組織痛斥為對忠實支持者的巨大背叛。



國際足協主席恩芬天奴。（資料圖片/Getty Images）

據悉，將於紐約MetLife體育場舉行的決賽門票設有三個等級，其中最便宜的「支持者超值票」叫價3119英鎊（約31200港元），比起2022年卡塔爾世界盃決賽最便宜的門票（約450英鎊／4690港元），價格急升近7倍。中價的「支持者標準票」為4162英鎊（約4.3萬港元），而最貴的「支持者尊貴票」則高達6615英鎊（約6.9萬港元）。同時，FIFA並未為兒童或其他特定群體提供任何優惠票價。

2022年世界盃冠軍阿根庭。（資料圖片/Getty Images）

今屆世界盃更破天荒引入彈性票價機制（variable pricing），分組賽門票不再採用統一價格，而是根據球隊的「受歡迎程度」來定價，例如英格蘭的分組賽票價就明顯高於蘇格蘭的部分賽事，但FIFA尚未解釋其具體判斷標準，引發了透明度不足的質疑。以英格蘭對克羅地亞一戰為例，門票價格介乎198至523英鎊（約2000至5450港元），同樣遠高於上一屆的價格。

英格蘭國家隊杜慈。（資料圖片/Getty Images）

球迷全程觀戰成本可達12萬 球迷家庭開支更誇張

根據推算，如果一名球迷成功購得英格蘭從分組賽到決賽，合共八場比賽的門票，其總開支將非常驚人，最高可逾1.2萬英鎊（約12.3萬港元），尚未包括住宿及其他開支。相比之下，2022年卡塔爾世界盃的同類最高開支僅不足4000英鎊。有蘇格蘭的爸爸球迷表示，國家隊打入決賽周機會難得，但尚未決定是否帶同兩個兒子前往，因為開支將會是數以倍計。

歐洲足球支持者協會（FSE）對FIFA的「敲詐性」定價策略表示震驚，認為這無視了支持者對賽事盛況的貢獻，更是對世界盃傳統的「巨大背叛」。英格蘭足球支持者協會則形容這些價格是對球迷的「當頭棒喝」，並表示「忠誠度已被拋諸腦後」，讓追隨國家隊的球迷感到徹底失望。