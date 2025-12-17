世界盃2026｜國際足協增優惠門票回應民意　球迷組織批評繼續敲詐

國際足協（FIFA）公佈，將為2026年世界盃新增少量「更實惠」的門票類別，每張為45英鎊（約470港元），以回應日前被批評為過高的門票定價。



國際足協主席恩芬天奴。（資料圖片/Getty Images）

FIFA表示，這次新增的45英鎊門票將提供予「忠實球迷」，並適用於整個賽事104場比賽。一位接近討論的FIFA官員透露：「我們聽取了反饋意見，並認為新增這個類別是正確的做法。」他補充這項決定獲得一致通過。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）對此表示歡迎，但他敦促FIFA應更進一步：「作為一個過去會儲錢買英格蘭門票的人，我鼓勵FIFA做得更多，讓門票更實惠，確保世界盃不會失去那些讓比賽變得特別的真正支持者。」

球迷想要隨隊遠征世界盃將花費不菲。（資料圖片/Getty Images）

根據當初版本，2026世界盃決賽門票售價由3119至6615英鎊（約3.1萬至6.9萬港元），小組賽則破天荒引入彈性票價機制，根據球隊「受歡迎程度」定價，例如英格蘭對克羅地亞的門票價格介乎198至523英鎊（約2000至5450港元）。

球迷組織FSA當時狠批FIFA的定價是「醜聞」，按照原先的票價結構，球迷若要追隨英格蘭看完包括決賽所有賽事，花費可達1.2萬英鎊（約12.3萬港元）。

英格蘭足球隊。（資料圖片/Getty Images）

新增門票的分配與售價細節

這次新增的 45 英鎊門票屬於「入門」級別（supporter entry tier），是最低價的門票類別，將佔每個參賽國足總總配額的10%，意味著每場分組賽的數量大約有400張。

英格蘭對克羅地亞 分組賽票價及配額

頂級球迷級別：523英鎊（25%）

標準球迷級別：373英鎊（25%）

超值球迷級別：198英鎊（40%）

入門球迷級別：45英鎊（10%）（新）



根據FIFA最新安排，連同原有的「超值」級別（supporter value tier），各國足總至少有 50% 的門票屬於「最實惠」的範圍，而具體的資格標準和申請流程將由各個參賽國足協（PMAs）自行決定，以確保這些門票能分配予與國家隊關係密切的忠實球迷。

對於這項新措施，球迷組織FSA主席Tom Greatrex繼續批評，形容只是個「空洞的姿態」，認為FIFA只是在轉移視線並繼續敲詐球迷。