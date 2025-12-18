美參議院通過廢止凱撒法案　永久終結對敘利亞制裁

美國參議院12月17日以77票贊成、20票反對的表決結果，通過廢除2019年生效的《凱撒法案》（Caesar Act），永久終止了對敘利亞的全面制裁。此次廢除案被納入年度國防授權法案，此前已獲眾議院通過，預計將由總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 簽署生效。特朗普此前已應沙特阿拉伯及土耳其請求，兩度暫停實施制裁。



參議院外交關係委員會首席民主黨議員沙欣（Jeanne Shaheen）表示，廢除「凱撒法」獲得跨黨派議員廣泛支持，這「是在敘利亞人民經歷數十年無法想像的苦難後，給予他們重建家園的決定性一步」。

現任敘利亞領導人沙拉（Ahmed Al-Sharaa） 原為被美國懸賞通緝的極端組織戰士，其武裝於一年前攻佔大馬士革。他轉向溫和並積極尋求與西方改善關係，此前已獲特朗普認可。

敘利亞總統艾哈邁德·沙拉於2025年12月8日在敘利亞大馬士革，手持一座紀念國防部長穆爾哈夫·阿布·卡斯拉的獎盃，紀念巴沙爾·阿薩德倒台一周年。（Reuters）

《凱撒法案》以匿名記錄敘利亞政府暴行的一名攝影師命名，他用照片記錄並揭發阿塞德政權時期監獄內所發生的暴行。該法旨在切斷敘利亞與國際銀行體系的聯繫並限制外資流入。