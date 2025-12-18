日本男一夫多妻　攜28歲妻與23歲養女偷拍及銷售860部性愛片被捕

日本近日發生一宗聳人聽聞的偷拍事件。一名自稱奉行「一夫多妻制」的男子，攜同28歲的妻子以及23歲的養女，偷拍上百名在社交平台結識的女性的性愛影片並上傳至成人網站。三人近日被日本警方拘捕。



據《朝日新聞》12月16日報道，東京警視廳宣布逮捕三名職業不明的男女，他們涉嫌違反《拍攝、影像性行為處罰法》等相關規定，被控與透過社交平台結識的女性拍攝性行為影片並上傳至承認網站。

日本媒體就偷拍事件的報道：

據悉，警方在三名疑犯的智能手機和電腦中發現約860段涉及約100名女性的淫穢影片，警視廳認為他們曾多次對多名女性進行類似行為。

根據東京第一搜查課透露，被捕的三名嫌疑人分別為：39歲的男子小野洋平，住址和職業不明；其妻子小野晴香（28歲）；以及其養女小野凜（23歲），三人均無固定住址和職業。小野洋平已承認指控，而另外兩人則保持沉默。據悉，小野洋平與兩名女性奉行「一夫多妻制」。

據報道，三名疑犯被控合謀於去年7月7日上午11時40分至下午5時05分之間，秘密拍攝小野洋平與一名20多歲女子發生性行為的影片，並將影片上傳至成人網站。這名女子是他們在社交平台上結識。據報道，小野洋平供稱，他上傳類似影片已有約兩年三個月的時間，據信已獲利超過5000萬日圓（約250萬港元）。

去年11月，東京警視廳以非法拘禁罪逮捕了小野洋平。據稱，小野洋平將一名十幾歲的女孩囚禁在東京新宿區的一間公寓內長達一個月之久。據悉，小野洋平也是透過社交平台結識這名女孩。事件最終曝光，是因為女孩向大阪府警察局求助。