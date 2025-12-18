「餐費肉償」霸王餐網紅出庭名牌衫變囚服　煩到遭法官怒叫她閉嘴

自稱來自台灣的美國紐約網美Pei Chung多次在高檔餐廳吃霸王餐被抓包，在落網之後被關押入獄。17日這天，她身穿監獄服裝現身布魯克林法庭，雙手上銬，且因為法庭上多次打斷法官發言，遭到法官訓斥。



貴婦形象沒了 雙手上銬穿監獄服

紐約郵報報道，這名愛穿精品服飾的女子Pei Chung據信短短一個月內吃霸王餐至少8次，就連米芝蓮餐廳也受害。打開她的社群媒體，她似乎過着貴婦生活，穿着皮草大衣、手提名牌包，但如今卻是上銬站上法庭，改穿一身橄欖綠監獄服裝，形象落差極大。

在布魯克林刑事法庭聽證會上，Pei Chung多次打斷法官雷諾斯（Orville Reynolds）的發言，讓雷諾斯忍無可忍當場發飆，更罵她：

我說話的時候妳不要說話！明白嗎？

接着她說：「那是不對的。」

多次吃霸王餐 餐廳黑名單

其實Pei Chung的律師德查勒斯（Henry Dechalus）曾向法院要求禁止媒體拍攝，主張這會侵害權益並被媒體利用牟利，但法官以「涉及公眾利益」為由駁回申請。

事實上，Pei Chung早已是紐約餐飲界黑名單，警方透露她至少10次吃霸王餐被報警，其中一次是在威廉斯堡Mole Mexican Bar and Grill餐廳消費149美元（約1159港元）後，企圖不付錢就走人。

依據先前報導，Pei Chung還曾在一間餐廳消費結帳時消失長達45分鐘，結果被發現躲在洗手間，「當她出來要結帳的時候，她還問服務人員是否願意替她付錢，她會用其他方式來償還」，暗示以性服務來支付餐點費用，最終餐廳選擇報警處理。

Pei Chung已於11月26日被下令接受精神鑑定，因為她的律師聲稱她無法理解所面臨的指控。她如今被控「服務盜竊罪」（theft of services）關押入獄，案件仍在進行中。

