霸王餐網紅紐約被捕9次終還押　求｢肉償｣被拒　欠前州長房租31萬

美國紐約布魯克林近期鬧得沸沸揚揚的「霸王餐網紅」事件主角終於入獄，該名吃遍霸王餐、來自台灣的34歲網紅21日又因拒付149美元（約合1158港元）的帳單被捕，首次被收押進萊克斯島監獄（Rikers Island），結束她多週來的「吃遍名店不付錢」行徑。



霸王餐網紅8度被捕 保釋金高達3.5萬港元

《紐約郵報》報導，這名來自台灣的34歲網紅自10月底來多次在紐約高檔餐廳吃霸王餐，甚至將白吃白喝的精緻料理大方放上社交媒體炫耀，她已至少8度因吃霸王餐遭警方逮捕，但始終迅速獲釋。

21日，她又吃霸王餐被捕，需以現金1500美元（約1.16萬港元）交保，並因2項未出庭的案件追加3000美元保釋金（約2.3萬港元），總額達4500美元（約3.5萬港元）。

美國警方近期逮捕34歲布魯克林女子Pei Chung，她多次在紐約高檔餐廳消費，包括米芝蓮餐廳，但屢次吃霸王餐拒絕付錢（Instagram@lu.pychung）

Pei Chung常在社交平台Instagram炫耀名牌及穿搭▼▼▼

+ 16

警方與餐廳業者透露，該女子近幾週至少10次讓警方上門，受害餐廳包括米芝蓮星級餐館 Francie、意式披薩店Motorino、知名牛排館Peter Luger等。Francie老闆溫特曼（John Winterman）對於該女子終於入獄表示很高興，正義獲得伸張，因為她自從首次在Francie吃霸王餐後，還在11月7日回到店裏「吃第二輪」，之後第3度現身時餐廳終於識破並報警處理。

大膽要求吃免費餐點 房租也欠逾31萬港元

該女子不僅行徑囂張，還在吃霸王餐時打扮華麗，穿戴Prada高跟鞋、LV圍巾、愛馬仕皮帶，甚至自備燈光與攝影器材紀錄用餐體驗，同時將內容拿去經營部落格。

Motorino老闆帕隆比諾（Mathieu Palombino）指出，該女子曾在店內待了4小時、點了大量食物，結帳時拿出被拒刷的信用卡，甚至開口要求：

我可以幫你發文宣傳，你就讓我免費吃吧。

對方當場拒絕，直言她整套行為「完全是精心策畫的騙局」。

除了吃霸王餐外，該女子也長期欠繳房租。她位於威廉斯堡的公寓月租高達3350美元（約2.6萬港元），累積拖欠逾4萬美元（約31萬港元），房東正是前紐約州長斯皮策（Eliot Spitzer）。

目前該女子已被正式通知將於12月2日面臨強制驅離。餐廳業者憂心，這類以「網紅」名義行騙的事件頻傳，恐助長模仿效應。Peter Luger的經理更透露，該女子曾向店內員工「肉償底餐費」的荒謬要求，直呼此行為：

絕對不能縱容。

這名被稱為「米芝蓮霸王客」的網紅目前仍未繳交保釋金，於監獄中等待26日庭審。她的律師尚未回應媒體詢問。多家受害餐廳則表示，希望此案能提高外界對詐欺行為的警覺，也盼司法能遏止她多次重返相同店家行騙的惡行。

【延伸閱讀】廣州大媽欲吃霸王餐還反索償2千 竟因20歲侍應說了這句話（點擊放大瀏覽）

+ 5

延伸閱讀：

炫富網紅家中遭竊！烙巴西黑幫出面「動私刑」 反遭警方逮捕

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】