Google控告中國網絡詐騙集團　涉竊取近90萬張信用卡號碼

Google（谷歌）12月16日提交一份法律訴狀，控告一個名為Darcula的中國網路詐騙集團，指控稱集團涉及美國境內的一場大規模網絡釣魚活動，以詐騙短訊誘使受害者交出信用卡號碼。公司估計該團隊已竊取近90萬張信用卡號碼，其中近4萬個信用卡號碼屬於美國人。



美國全國廣播公司（NBC）報道，Darcula是網路犯罪領域最臭名昭著組織之一，它專門開發和銷售黑客程序，其中包括一款能使用戶自動發送大量垃圾短訊，假裝YouTube Premium等網站，誘騙受害者輸入信用卡訊息。

這張攝於2017年5月13日的設計圖片中，一名男子手持筆記型電腦，螢幕上投射出網路代碼。（Reuters）

該組織成員的身份大多不明，惟成員主要使用簡體中文交流。訴狀內容顯示，組織領袖是居於中國的張宇成（Yucheng Chang，音譯），另有24名被告身份未明。

訴狀又提到，該詐騙行為一度佔所有釣魚短訊中的8成，高峰時多達600名詐騙分子在活動。

Google發言人表示，公司提出訴訟的目的，是希望美國法院允許公司查封該組織使用的網站，從而阻礙其繼續進行詐騙活動。