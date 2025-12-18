中國商務部：強烈反對歐委會密集對中國企業發起調查

中國商務部新聞發言人何亞東12月18日表示，中方注意到歐委會（European Commission）近期密集對中國企業發起《外國補貼條例》（Foreign Subsidies Regulation, FSR）調查，先後對中車集團、同方威視發起深入調查，甚至對中國數碼平台進行現場突襲檢查，做法惡劣，指向性和歧視性明顯。中方對此強烈反對。



他表示，希望歐方立即停止對包括中國在內的外國投資企業的無理打壓，審慎使用FSR調查工具，為在歐投資經營企業創造公平、公正、可預期的營商環境。

中方指密切關注歐方有關動向，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

中國同方威視生產人體和行李掃描儀，獲全球逾170個國家的機場和港口使用。（同方威視網站）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）較早前稱，他在上次訪華時強調，要麼重新平衡中國和歐盟的經濟關係，要麼歐方將必須採取保護主義措施，何亞東回應指，近期歐盟不斷加大對華經貿限制力度，今年以來對中國發起12宗貿易救濟調查、3宗外國補貼調查，阻止多家中國企業參與歐盟成員國公共採購和綠地投資。

他強調希望歐方與中方一道，恪守中歐領導人會晤達成的重要共識，共同反對保護主義，保持市場開放，克制審慎使用限制性經貿工具，為中國企業赴歐開展貿易和投資合作提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。