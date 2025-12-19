歐盟與南方共同市場商討協議遭農民激烈抗議　梅洛尼不反對簽署

歐盟領導人12月18日在比利時布魯塞爾召開峰會討論多項議題，與包括主要拉美國家組成的南方共同市場（Mercosur）商討貿易協議，旨在達成自由貿易市場。峰會召開當日引來約7000名農民在場外集會，反對雙方達成協議，不過之後事態升級以致爆發警民衝突。巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）指意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）不反對達成協議，但指需要更多時間研判。



綜合外媒報道，警方在事態升級之際試圖維持秩序並拘捕部份暴力示威者，並指當日下午約有1000輛拖拉機抵達比利時，遠超當局事先批准容許50輛拖拉機到場的上限。

2025年12月18日，比利時布魯塞爾，圖為農民到場集會，反對歐盟與南方共同市場達成自由貿易協定。（Reuters）

更有農夫一度駕駛拖拉機企圖阻塞交通甚至衝擊防爆警察，警方則以發射催淚彈與水炮驅散人群。有暴力示威者向在場維持秩序的警員投擲石頭、馬鈴薯及雞蛋，以及四處縱火，有建築物玻璃被擊碎。警方則以發射催淚彈與水炮應對，目前尚未知警方具體拘捕人數。

盧拉：梅洛尼不反對協議 或需時一個月說服農民

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在會見傳媒時表示，自己在當天早些時候已致電梅洛尼討論協議細節，並指出她並未反對協議，但需要最多一個月的時間以說服農民，他還促請在今月達成協議，否則就拒絕簽署，強調將在本周六與南方共同市場成員國召開的峰會中討論後續步驟。

這項協議早早去年就已達成，不過仍需獲得大多數歐盟成員國支持才能夠正式簽署，若能成事，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將在周六赴南美簽署協議。

而在歐盟成員國中，德國與西班牙支持簽署協議，而波蘭和匈牙利則表示反對，法國與意大利對涉及牛肉、糖、家禽等商品的進口條款表示擔憂。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指尚未準備達成協議，補充已與持反對意見的波蘭、比利時、奧地利、愛爾蘭協作，旨在反對協議達成。此種情形下，意大利對協議態度至關重要。

南方共同市場由巴西、阿根廷等南美多國組成，過去25年一直與歐盟談判貿易協議，爭取合作，建成覆蓋全球7.8億人口的自由貿易市場，一旦歐盟通過協議，雙方15年內將逐步取消幾乎全部商品的關稅。