韓國國防部稱力爭兩年內與美國完成核潛艇燃料供應談判

韓聯社報道，韓國國防部12月18日向總統李在明彙報工作時表示，將力爭在兩年內與美國完成核動力潛艇燃料供應的談判。報道指，國防部彙報稱韓美首腦會談為推進核動力潛艇建造項目創造了轉機，國防部計劃在明年內確立「韓國型核動力潛艇建造基本計劃」，具體包括建造原則、建造計劃、對防擴散的立場等。



國防部還表示，核潛艇建造工作是國家戰略項目，為此計劃組建跨政府部門的項目組，以凝聚政府整體力量，同時還將制定涉及安全規則及措施的相關法律。

國防部指出，戰時作戰指揮權移交問題將基於上月舉行的第57次韓美安保會議（Security Consultative Meeting, SCM）成果，在明年舉行的第58次韓美安保會議上完成未來聯合軍司令部全面作戰能力（Full Operational Capability，FOC）驗證工作。

對於軍方去年被動員執行非法戒嚴行動，造成國家混亂等，國防部長安圭伯在彙報中表示，軍方已對此進行深刻反省。(wikipedia)

2025年10月29日，韓國慶州，圖為特朗普在李在明贈送禮物時緊握對方右手致意。（Reuters）

另外，對於軍方去年被動員執行非法戒嚴行動，造成國家混亂等，國防部長安圭伯在彙報中表示，軍方已對此進行深刻反省。他承諾，今後將保障軍隊不再淪為非法戒嚴的工具。為此軍方將在明年年內完成情報機構改組工作。