歐盟宣布擴大制裁　對41艘俄羅斯「影子艦隊」油輪實施港口禁令

歐盟理事會12月18日宣布，對41艘被認定為俄羅斯「影子艦隊」的油輪實施新的限制性措施，包括禁止其進入歐盟港口，並禁止向其提供與海運相關的一系列服務。歐盟聲明重申，只要俄羅斯的行動繼續違反國際法，便將維持並在必要時採取進一步措施



歐盟理事會的公告表示，這些船舶被指用於繞過國際油價上限機制、支持俄羅斯能源部門、運輸俄羅斯軍事裝備，或涉及運送被竊烏克蘭糧食及文化物品。連同此前已制裁的船隻，歐盟限制名單上的船舶總數已接近600艘。

西方國家指責俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避西方制裁，將這些商用船隻稱為「影子艦隊」。歐盟理事會本周初已新增制裁5名個人及4間實體，指他們涉及支持俄羅斯「影子艦隊」及其價值鏈運作。

2025年12月9日，俄羅斯影子艦隊的油輪「大山號」駛過博斯普魯斯海峽，前往土耳其伊斯坦堡的黑海。(Reuters)

歐盟迄今已對俄羅斯實施了19項制裁措施，惟莫斯科設法應對了大多數措施，並仍在向印度和中國出售數百萬桶石油，儘管價格低於全球價格。