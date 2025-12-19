歐盟通過900億歐元援烏貸款　未動用俄羅斯凍結資產

歐盟各國領導人12月19日在布魯塞爾峰會上達成協議，將向烏克蘭提供900億歐元（約合7,025億港元） 貸款，以彌補其迫在眉睫的預算缺口，但未能通過使用凍結的俄羅斯資產的提案。此前，各方在布魯塞爾峰會上進行了超過一天的談判。



根據該項協議，貸款將以歐盟共同預算為擔保，而非早前討論的動用逾2000億歐元（約18,242億港元）被凍結俄羅斯央行資產產生的收益。比利時因持有大部分俄羅斯資產，堅持要求各國明確分擔潛在風險，最終導致該方案擱置。

歐盟估計烏克蘭未來兩年需要1350億歐元（約1.05萬億港元）才能維持運轉，資金短缺預計從明年4月開始。

2025年12月17日，圖為烏克蘭總統辦公室公布圖片，澤連斯基發表演說呼籲歐盟繼續援助烏克蘭。（烏克蘭總統辦公室）

歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa） 在社交平台X上表示：「我們兌現了承諾，向烏克蘭提供900億歐元援助的決定已獲批准，援助期限為2026至2027年。」此協議旨在應對美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求「迅速結束戰爭」的外交壓力，同時填補烏克蘭未來兩年的預算缺口。