澳洲槍擊案後 悉尼展開反恐行動一度拘7男 憂有人策劃暴力事件
撰文：韓學敏
出版：更新：
澳洲新南威爾斯州警方12月19日表示，日前在悉尼西南部利物浦（Liverpool）以反恐法拘捕的7名男子，目前已全數獲釋。警方最初指因擔心有人「策劃暴力事件」而作出拘捕，後來在釋放7人後指社區目前不存在任何直接風險。
7名男子來自維多利亞州，年齡在19歲至24歲之間，18日因警方接獲情報指其可能計劃「暴力行動」，警員截車作出拘捕行動。警方強調行動「迅速而果斷」。
副警察局長哈德遜（David Hudson） 指他們具有「伊斯蘭極端主義意識形態」，並可能計劃前往邦迪海灘，警方搜出一把刀具。
獲釋後，其中男子向媒體表示他們只是來度假，並且否認前往邦迪，「這只是一場誤會」。警察局長蘭揚（Mal Lanyon） 坦言其動機未明，但出於潛在風險考慮，7人將在逗留新南威爾斯州期間持續受監控。
