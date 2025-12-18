澳洲悉尼槍擊案10歲女死者落葬　政府擬立法加強仇恨言論刑罰

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生造成16死、40多傷的大規模槍擊案。槍擊案中最年輕的受害者，瑪蒂達（Matilda）18日（周四）舉行葬禮，其家人與這位年僅10歲的女孩作出最後的告別，並呼籲社區不要讓她的死帶來更多憤怒。澳洲政府同日宣布，將大幅加強仇恨言論法，包括針對宗教傳道人，並賦予政府新的權力，取消或拒絕向散播「仇恨和分裂」人士發放簽證。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，悉尼邦迪海灘14日（周日）舉行猶太教光明節（H anukkah）慶祝活動期間，兩名槍手開槍掃射，造成包括瑪蒂爾達在內的15人死亡。

在瑪蒂達的葬禮上，她的姑姑Lina Chernykh受訪時表示，猶太社區希望採取更多行動來消除反猶太主義，她自己也持同樣的觀點。

但她同時提到，瑪蒂達是個快樂的孩子，她走到哪裡都散播愛，並呼籲社區成員仿效她的人生態度，以此來紀念她。

Chernykh指：「放下你們的憤怒，將快樂、愛和對親愛的姪女的思念帶給世人。我希望她（瑪蒂達）已化身成為一位天使。也許她會給這個世界帶來一些美好的能量。」

與此同時，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）承認，在2023年10月7日哈馬斯（Hamas）向以色列發動恐襲之後，他本可以採取更多措施來打擊澳洲國內的反猶太主義。「當然，我們本可以做得更多。政府並非完美，我也不是完美無缺的。」

阿爾巴尼斯18日表示，政府「將採納並全力支持」打擊反猶太主義的計劃。

這項計劃包括：對宣揚暴力的傳道人和領袖設立加重仇恨言論罪名；加強對宣揚暴力的仇恨言論的處罰力度；以及將仇恨作為網絡威脅和騷擾犯罪量刑的加重因素。

阿爾巴尼斯又指，該計劃還將包括建立一套機制，用於列舉那些領導人發表仇恨言論、宣揚暴力或種族仇恨的組織，並制定一項針對基於種族或宣揚種族優越論的嚴重誹謗的聯邦罪名。

這些修改將擴大聯邦議會今年較早時候通過的仇恨言論法，該法規定，煽動針對特定群體的暴力行為將構成新的刑事犯罪。