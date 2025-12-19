菲律賓礦業大亨施振忠被指中國公民面臨調查　政府擬註銷出生證明

菲律賓媒體12月16日報道，菲律賓華裔大亨、環球鎳業（FNI）董事長施振忠（Joseph Sy）被指就是中國公民陳忠振（Chen Zhong Zhen，音譯）後，他面臨參議院調查，政府正準備註銷其出生證明。



施振忠8月從香港飛抵菲律賓時被捕，菲移民局當時指收到有關施振忠擁有中國國籍的情報，後來發現他是中國公民陳忠振，他可能面臨「偽造菲律賓身份」的刑事指控。

《菲律賓商報》16日報道，菲律賓檢察總長辦公室表示，正與其他機構協調收集證據，以支持施振忠並非菲律賓公民的指控。

該國統計署表示，發現施振忠的出生證明在補辦登記程序存在不合規之處，並將把其國籍相關調查結果提交至檢察總長辩公室。

統計署官員格蘭德表示，該局下屬詐欺管理處於10月前往地方民事登記處展開實地調查後，得出上述調查結果，又指施振忠的出生證明是在41歲時登記，申請人需提交兩份出生證明，但施振忠僅提交一份洗禮證書。她說：「那份洗禮證書並是不真的；正如我們所言，是偽造的。」

截取於2025年12月19日的圖片顯示，菲律賓環球鎳業控股有限公司（FNI）官網將施振忠（Joseph Sy）的狀態列為「休假中」。（gfni.com.ph）

施振忠的公民身份面臨參議院調查，主持聽證會的參議員洪智維洛斯（Risa Hontiveros）表示，據稱是施振忠的菲律賓籍父母的人，並不在統計署紀錄中。同時，移民局局長維亞多（Jaime Viado）稱：「有記錄顯示陳忠振承認他即是施振忠。兩者為同一人。」

施振忠本人出席聽證會，拒絕回應洪智維洛斯的詢問，他屢次引用其保持緘默的權利及不自證其罪的權利，理由是其驅逐出境案件正在上訴法院審理中。