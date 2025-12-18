孟加拉大學扶手電梯故障急速俯衝　學生尖叫逃離幸無人傷｜有片

孟加拉達卡（Dhaka）一間大學的下行扶手電梯近日發生故障突然加速下滑，多名扶手梯上的學生嚇至尖叫、場面非常混亂。幸好，扶梯上的學生們反應迅速，紛紛在出口位置「跳級」離開，未造成骨牌式「人疊人」的情況，事件中無人受傷。



《印度時報》（The Times of India）15日報道，意外於孟加拉達卡一間名為BRAC的私立大學發生。從網上影片所見，大學校園某處電梯在運行期間突以異常高速向下滑，站在梯級上的學生即時失去平衡，緊緊抓住扶手以免跌倒，片中更有人被嚇到尖叫。

雖然情況十分驚險，但幸好現場的人臨危不亂，扶梯上的人當快到出口位置時「跳級」，避免了堵塞出路形成「人疊人」情況；而旁觀者則高喊「快走」，提醒先離開扶梯的學生趕緊離開出口位置，為後面的人騰出空間。

從影片可見，最終所有人都安全離開扶梯，而不少目擊事發經過的學生，都被上述驚險情況嚇呆。

報道指，大學未有就扶手電梯故障原因或發布官方聲明。另外，由於事件沒造成傷亡，網上有人以幽默方式回應，笑稱「天國的階梯」、「扶梯變過山車」；也有人高度關注校園設施安全。

事件也一度在香港網絡上引起討論，有人更將2017年旺角朗豪坊「天梯」溜後意外相提並論。