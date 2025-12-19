馬克龍呼籲歐洲與俄直接對話　配合美國和平談判

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，在美國推進和平談判的背景下，歐洲將不得不找到與俄羅斯領導人直接接觸的方式。



彭博社報道，馬克龍星期四（12月18日）在布魯塞爾（Brussels）對記者說：「要麼當前的談判能夠達成一項持久和平協議，要麼我們就必須找到辦法，讓歐洲國家在透明、並與烏克蘭協同的情況下，重新與俄羅斯展開對話。」

2025年12月18日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抵達比利時布魯塞爾（Brussels）的歐盟領導人峰會時向媒體發表講話。（REUTERS/Yves Herman）

他補充說：「再次與（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對話，是必要的。」

他強調，歐洲和烏克蘭有共同利益去尋找一個合適的框架，以恰當方式重新參與這場討論。否則，歐洲只會在內部相互討論，而談判代表隨後各自去與俄羅斯對話，那樣並不理想。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正主導最新一輪推動烏克蘭和平的努力，此時距離俄羅斯全面入侵烏克蘭已接近四年。這輪談判已提出具體的美國安全保障方案，旨在防止俄羅斯重新發動攻擊。

但外界仍不清楚普京是否準備結束戰爭。他仍在尋求控制烏克蘭東部部份地區，而俄羅斯軍隊在十多年持續的敵對行動中，始終未能完全奪取這些地區。

馬克龍是在歐盟領導人星期五（19日）淩晨達成一致、決定在未來兩年向烏克蘭提供900億歐元（約7668億港元）貸款後發表上述講話的。這筆貸款將由歐盟預算作擔保。

這一決定標誌著歐盟政策出現重大轉向，背離了此前優先考慮的方案，即利用凍結在歐盟境內的俄羅斯資產為貸款提供支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

