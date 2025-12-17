澤連斯基：俄烏和平計劃方案將於數天內敲定　經美方轉交莫斯科

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月16日表示，正與美國商討結束俄烏近四年戰爭的和平協議，其提出的方案「非常可行」，可能在數天內敲定。屆時美方會把方案交給俄羅斯，並可能在下週末於美國舉行進一步會談。



本周為期兩天的柏林會談結束後，烏美雙方均表達了樂觀態度。美國官員表示，相關的會談已解決了俄羅斯和烏克蘭之間大約90%的難題。澤連斯基周一晚曾透露說，與美方討論的和平計畫草案尚未解決一些關鍵問題，特別是被俄羅斯軍隊入侵佔領的烏克蘭領土的處置問題。

另外，澤連斯基周二在荷蘭海牙與34國簽署成立烏克蘭國際索賠委員會，負責評估烏克蘭在俄烏戰事中遭受的損失，從而追討應有賠償。

2024年12月19日，俄羅斯莫斯科Gostiny Dvor大廳舉行的年度電話訪談節目和新聞發布會上，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）面露苦色。在為期四個半小時的年度活動中，普京回答了記者和俄羅斯各地區民眾的問題。（Getty）

對於澤連斯基早前建議俄烏在聖誕節期間停火，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，有關停火建議取決於雙方能否達成和平協議。佩斯科夫又指，若烏克蘭只關注短期和不可行的方案，而非持久的解決方法，俄羅斯不太可能參與停火。