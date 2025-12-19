普京召開年度記者會：歐盟企圖沒收俄羅斯資產是「搶劫」

當地時間12月19日下午，俄羅斯總統普京召開年度記者會，回答俄羅斯公民和媒體代表的提問。



普京：俄方也希望明年能生活在和平沒有戰火的環境中

綜合俄羅斯衛星通訊社、塔斯社等俄媒消息，記者會伊始，普京便談及了俄烏衝突能否和平解決的問題。普京說：「我們一直在談論這個問題，我們隨時準備並願意根據我去年6月在俄羅斯外交部概述的原則，以和平方式結束這場衝突，其中包括消除導致這場危機的根源。」

據塔斯社介紹，2024年6月，普京在外交部領導層會議上提出了一系列解決烏克蘭問題的條件，主要包括烏方軍隊從頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松地區撤出，以及烏克蘭不加入北約等條件。

普京表示，美國總統特朗普非常真誠地希望結束俄烏衝突，俄方在與特朗普的會談中基本同意了特朗普的提議，因此說俄方拒絕了美國「和平計劃」的指控是完全不正確且沒有根據的。

2025年12月19日，普京在莫斯科出席年度記者會（Sputnik/Pool via REUTERS）

「球完全在我們西方對手的一邊，主要是基輔政權的領導人，而在這種情況下，首先是他們的歐洲支持者。我們已經為談判及和平解決衝突做好了準備」，普京說道。

普京強調，俄方願意進行談判並結束衝突，「我們也非常希望明年能夠生活在和平環境中，沒有任何軍事衝突」。但他表示，儘管俄羅斯的確收到烏克蘭關於願意「進行某種對話」的信號，但俄方並未看到烏方有討論領土問題的意願，「實際上是基輔方面拒絕以和平方式結束這一衝突。」

普京還提到，戰略主動權已「完全且徹底」掌握在俄羅斯武裝力量手中；部隊正向各個方向推進，「敵軍正在撤退」。

普京：歐盟企圖沒收俄羅斯資產是「搶劫」行為

2022年俄烏衝突爆發後，俄羅斯約2100億歐元的海外資產遭歐盟凍結。歐盟試圖用這些資產作擔保，為烏克蘭提供「賠償貸款」，引發了俄羅斯的強烈反對。

對此，普京在年度記者會上表示，歐盟企圖沒收俄羅斯資產的行為不是「偷竊」，而是「光天化日之下」的搶劫。

「偷竊（Theft）這個詞並不恰當。偷竊是對財產的暗中據為己有，但在我們國家（針對我們的情況），他們試圖公開地做這件事。這是光天化日之下的搶劫。為什麼這種搶劫不能得逞？因為這對強盜來說後果可能很嚴重」，普京說道。

普京解釋道，沒收俄羅斯資產不僅會損害歐洲的形象，還會破壞對整個歐元區的信任，「許多石油生產國——都在歐元區存儲黃金和外匯儲備。一旦這種事情開了頭，就可以用各種藉口複製。」

「最重要的是，無論他們偷了什麼，無論他們怎麼做，最終都必須歸還。我們將捍衛我們的利益，」普京說。

2025年12月19日，普京出席年度記者會，接受提問（Sputnik/Pool via REUTERS）

普京：俄在北約東擴問題上「多次受騙」

普京直言，俄羅斯在北約東擴問題上被欺騙了多次。

「（他們）曾說北約不會向東移動一英寸——這是原話。結果呢？（我們）被耍了，我們在安全領域的利益被完全無視了，」普京說道，「北約的軍事基礎設施向我們邊境的移動引起了、曾經引起過、並繼續引起我們的合理關切……我們並沒有提出任何非分的要求。我方沒有要求兑現以前從未作出過的承諾，我們只是堅持要求西方夥伴履行對我方的承諾和承擔的義務。」

普京還向西方國家喊話稱，如果西方尊重俄羅斯，就不會有新的特別軍事行動，但西方當前的行為卻說明情況相反。

普京補充道，「西方政客們自己親手製造了當前局勢，並繼續加劇緊張局勢，不斷聲稱他們正在準備與俄羅斯開戰。他們正在塑造一個敵人的形象，通過將俄羅斯作為敵人，以掩蓋許多西方政府多年來在經濟和社會政策領域犯下的系統性錯誤。」

歐盟委員會主席馮德萊恩於2025年12月10日在比利時布魯塞爾舉行的第二屆全球反移民走私聯盟會議上發表主題演講。（Reuters）

普京：「小豬」不是針對誰，我指的是一群人

12月17日，在俄羅斯國防部的一場會議上，普京稱，歐洲領導人就是想要從俄羅斯解體中牟利的「小豬」。在俄烏衝突爆發後，「歐洲的小豬崽們立即加入了美國前政府（即拜登政府）的行動，妄圖從（俄羅斯的）崩潰中獲利」。

在19日的記者會上，普京解釋稱，他使用「小豬」（piglets）一詞並不是指代歐洲的任何具體人士，而是指「一群人」。

「關於這個定義，是我在與軍方人士交流時突然想到的，」普京說道，「我不是指特定的任何人。我從不進行人身攻擊，也絕不會讓自己那樣做。我指的是總體上的一群人，用律師的術語來說，是『不特定的人群』。」

「但這不重要，重要的是我們關係的性質，」普京補充道。

普京：中俄關系是國際舞台上的重要穩定因素

談及中俄關系時，普京表示，兩國關係正穩步發展，最重要的是正在各個方向落實合作。

他表示，俄羅斯是中國在歐洲最大的貿易夥伴，雙方在高科技、軍事等多個領域開展合作，貿易額達2400億至2500億美元。普京還特別提到，俄中兩國外交部保持着密切接觸，並在國際議程的關鍵問題上協調立場。

「所有這些都表明，正如我多次強調的，俄中關係是全球穩定的極重要因素。」普京說，「我希望，在此情況下，我方將與我們的中國朋友在近期和更加長遠的前景中繼續發展關係。」

普京：預計今年俄羅斯GDP增長1%

在當天的記者會上，普京介紹道，2025年俄羅斯國內生產總值（GDP）增長了1%，而過去三年的累計增長總計達到9.7%，顯著超過了歐洲國家。同期，歐元區的增長為3.1%。

普京還表示，俄羅斯的實際工資正穩健增長。「我們設法保持了良好的實際工資增長率。雖然沒有去年那麼高，但在我看來，仍然是不錯的。實際工資——即扣除通脹因素後——預計將增長4.5%，」他說。

與此同時，他指出，「聯邦預算赤字佔GDP的2.6%，但明年我們預計將降至GDP的1.6%，並且在接下來的三年裏應不超過GDP的1.5%。考慮到我們的公共債務仍然很低，是發達經濟體中最低的國家之一，這是一個很好的指標。」

本文獲觀察者網授權轉載。

