俄央行擬就凍結資產起訴歐洲銀行　以回應歐盟「無限期凍結」決定

俄羅斯央行12月19日宣布，將擴大其法律行動範圍，不再局限於先前針對總部位於比利時的存款機構歐洲清算銀行（Euroclear）的訴訟，還將向俄羅斯法院起訴歐洲銀行，指控其試圖利用被凍結的俄羅斯資產援助烏克蘭。此舉是對歐盟日前決定「無限期凍結」約2100億歐元（約合1.9萬億港元）俄羅斯資產的直接回應。



俄羅斯央行在一份聲明中表示：「根據先前關於維護自身利益的立場，俄羅斯央行宣布將向歐洲銀行提起訴訟，要求其賠償因非法凍結和使用其資產而造成的損失，賠償金額相當於被非法扣留的資產和損失的利潤。」

此前，俄羅斯央行已於上周五向莫斯科仲裁法院對總部位於比利時的歐洲清算銀行（Euroclear） 提起訴訟，要求賠償18.2萬億盧布（約合1.8萬億港元）。

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基於2025年12月18日在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會當天出席記者會。（Reuters）

歐盟成員國於周五正式決定，無限期凍結這些俄羅斯主權資產。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas） 明確表示，除非俄羅斯對其在烏克蘭戰爭中造成的損失進行賠償，否則這筆資金將持續滯留於歐盟境內。