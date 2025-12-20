美國制裁馬杜羅外甥5名親屬　財長貝森特控支持毒販政權

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）繼12月11日宣布制裁委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）三個外甥後，19日再對其中一個受製裁的外甥的5名親屬，以及另外2名與馬杜羅家族有關的商人，總計7人實施制裁。美國財長貝森特（Scott Bessent）指控他們支持馬杜羅的毒販政權。



根據OFAC公告，其中被制裁的馬杜羅外甥Malpica Flores的5名親屬，分別是他的父親、母親（即馬杜羅妻子的姊妹）、妹妹、妻子、女兒。而另外兩名商人，則是上周四就被制裁的巴拿馬商人Ramon Carretero的兩名直係親屬。

貝森特在公告中強調，馬杜羅及其犯罪團夥威脅地區和平穩定，強調不會再讓委內瑞拉繼續將毒品輸入美國，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府將繼續打擊為這非法政權效力的犯罪網絡。