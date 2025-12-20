淫媒愛潑斯坦｜美司法部發布文件　克林頓大量照片流出成「箭靶」

美國司法部12月19日（周五）公布數千份與已故富豪及淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案有關，經過大量刪減的文件，這些文件幾乎沒有美國現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），但卻大量提及民主黨前總統克林頓（Bill Clinton）。



據路透社報道，考慮到多年來與特朗普相關的照片和文件一直零星地出現在過往公布的愛潑斯坦案資料中，此次幾乎沒有提到特朗普特別引人注目。例如，在司法部今年2月公布的首批愛潑斯坦案資料中，特朗普的名字就出現在愛潑斯坦私人飛機的乘客名單上。

據報道，司法部這次發布旨在遵守國會11月以壓倒性票數通過的一項法律，該法律要求公開所有愛潑斯坦案的檔案，儘管特朗普曾耗時多月試圖阻止這項努力。

圍繞愛潑斯坦的醜聞已成為特朗普自導自演的政治悲劇，多年來，他一直向其支持者散播關於愛潑斯坦的陰謀論。去年大選前，特朗普曾承諾勝選就會公布所有相關文件，惟今年上任後卻反悔。

鑑於愛潑斯坦2019年在獄中自殺身亡以來，許多與他相關的文檔已被公開，目前尚不清楚這次發布的新資料究竟有多少實質內容。許多文件都被大量刪減，一些100頁或以上的文檔完全被塗黑。司法部承認，他們仍在審視數十萬頁的文件，以決定是否發布。

報道指，司法部試圖將外界的注意力引向前總統克林頓，兩名司法部發言人在社交平台上轉發據報是他與愛潑斯坦受害者合影的照片。

克林頓的副幕僚長Angel Urena在聲明中表示，白宮試圖透過關注這位前總統來「保護自己」免受審查。她寫到：「他們可以隨意發布20多年前的模糊照片，但這與克林頓無關，」

特朗普11月下令司法部調查克林頓與愛潑斯坦的關係，有人認為這是他試圖轉移大眾對其自身與愛潑斯坦關係的關注。

在19日發布的照片​​中，可以看到克林頓與愛潑斯坦馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）以及另一名面部被塗黑的人在游泳池裏。此外，發布的文件中亦有克林頓與女子合影的照片。克林頓早前曾表示後悔與愛潑斯坦交往，並強調對其犯罪行為毫不知情。

副司法部長Todd Blanche在給國會的一封信中表示，有超過1200名受害者或其親屬的姓名必須從文件中刪除。