美國民主黨人再公布愛潑斯坦案相片　Bill Gates喬姆斯基「亮相」

美國國會強制要求司法部於當地時間周五（12月19日）公布已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件檔案前夕，國會民主黨人周四公布與愛潑斯坦莊園有關的68張照片，不少名人現身其中，包括微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）、著名學者兼哲學家喬姆斯基（Noam Chomsky）、知名導演活地亞倫（Woody Allen）等。



照片中，蓋茨與幾位臉部被遮蓋的女性合影，喬姆斯基則出現在一架疑似愛潑斯坦的私人飛機上。

照片亦顯示一名女子的胸口、頸部、背部和腳部都有黑色墨水寫下的句子，這些句子來自小說《蘿莉塔》（Lolita）。該書講述一名中年男子與12歲女孩蘿莉塔發生不當性關係的故事。

還有多名女性的身份證件和護照，她們來自俄羅斯、烏克蘭、捷克、立陶宛、意大利、摩洛哥和南非。

多張螢幕截圖顯示部分對短訊對話，一個不明人士寫道：「我有個朋友是星探，她今天給我介紹一些女孩。但她每個女孩要價1000美元。我現在就給你介紹女孩。也許其中有適合J的？」隨後是女孩的年齡、體重等信息。

監督委員會民主黨人表示，他們還有數千張圖片，既有「令人震驚」的，也有日常的。他們正繼續分析這些圖片。